Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp admite: "Ainda não vi nada do Flamengo"

Treinador alemão quer foco no Monterrey antes de estudar um possível adversário da final

O já está no Qatar para a disputa do . No , a expectativa é de uma final contra o , que precisa passar pelo Al-Hilal na semifinal. Pelos lados do clube inglês, o time brasileiro ainda é um desconhecido.

O técnico Jurgen Klopp participou de entrevista coletiva na véspera de seu duelo contra os mexicanos do e admitiu que sabe pouco sobre a equipe de Jorge Jesus, mas não com um tom de desrespeito.

"Ainda não vi nada do Flamengo até agora. Não penso no Flamengo ou no Al-Hilal. Eu só penso no Monterrey. Vamos ter a chance de ver a semifinal hoje. Os dois times são potenciais adversários, mas não preferimos um ou outro", explicou o alemão.

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira, às 14h30, contra o Al-Hilal, da . Em caso de vitória, se classifica para a final de sábado contra quem passar de Liverpool e Monterrey, que jogam na quarta.