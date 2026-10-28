Técnico do Liverpool, Andoni Iraola revela gosto “viciante” por vencer antes de duelo com o Chelsea de Xabi Alonso pela Copa da Liga Inglesa

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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, falou sobre o impacto psicológico da recente sequência de vitórias do clube enquanto a equipe se prepara para um confronto de grande importância pela Copa da Liga Inglesa. Ele acredita que a sensação de conquistar os três pontos se tornou um hábito que seu elenco não quer perder de jeito nenhum.

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A vantagem psicológica de vencer

Iraola comandou uma melhora significativa no desempenho em Anfield, e o Liverpool vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições. O triunfo mais recente veio na Premier League, contra o Brighton & Hove Albion, em uma atuação eficiente na vitória por 2 a 0 que reforçou ainda mais o clima positivo no clube. Antes de uma partida eliminatória de copa, o espanhol afirmou que esses resultados alimentam uma vontade ainda maior de vencer entre seus jogadores.

“Logo depois do nosso jogo contra o Brighton, no domingo, perguntaram o quanto eu estava feliz por termos chegado a quatro vitórias seguidas, e eu disse que estava muito feliz. Isso é óbvio, claro, mas há outro aspecto muito importante em vencer: a vitória faz você querer mais”, disse Iraola ao site oficial do clube.

Manter a intensidade em Anfield

A regularidade é o principal objetivo de Iraola em meio a uma sequência de jogos do Liverpool a cada poucos dias. O treinador destacou a importância da solidez defensiva e das transições agressivas, características presentes na vitória sobre o Brighton. Ele acredita que manter esses fundamentos táticos é o que mais empolga a torcida em casa e cria a atmosfera intimidadora pela qual Anfield é conhecido.

“A vitória sobre o Brighton mostrou mais uma vez a importância de fazer bem o básico. Adoro ver que nossa torcida reage a isso. Eu já sabia disso desde a época em que vinha aqui como técnico adversário, mas sentir isso deste lado, especialmente nos momentos em que o estádio inteiro reage a uma disputa de bola vencida ou a um jogador demonstrando muita vontade, é algo de que, assim como das vitórias, eu nunca me cansaria”, afirmou.

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A preparação para o desafio contra o Chelsea

A busca pela quinta vitória seguida continua na Carabao Cup, contra um Chelsea comandado por um rosto bastante conhecido, Xabi Alonso. Iraola não tem dúvidas sobre a dificuldade da tarefa e comparou o próximo confronto ao da fase anterior, contra o Tottenham. Ele observou que o time londrino tem um elenco repleto de qualidade e uma organização tática que exigirá o máximo de seus jogadores para avançar.

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“Não importa em qual competição estamos jogando, que time escalamos ou qual é a situação geral: sempre queremos vencer, e essa vontade só aumenta quando você sabe o que significa conquistar uma vitória. Ela também cresce porque sabemos que, em todos os jogos, nossos adversários terão exatamente a mesma ambição. Esse certamente será o caso esta noite, quando enfrentaremos um Chelsea muito forte na Carabao Cup”, explicou o treinador do Liverpool.

Uma recepção calorosa para Xabi Alonso

A partida também marca o retorno de Alonso, ex-meio-campista do Liverpool que segue sendo uma figura querida em Merseyside. Iraola reconheceu a ligação especial entre o treinador do Chelsea e a torcida de Anfield, mas deixou claro que o sentimentalismo ficará de lado assim que a bola rolar. O respeito profissional entre os dois treinadores é grande, mas a disputa em campo fala mais alto.

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“Xabi é alguém que conheço bem e por quem nossa torcida tem muito carinho, então gostaria de lhe dar as boas-vindas mais calorosas, sabendo que, assim que o jogo começar, ninguém envolvido vai facilitar para ninguém. Nenhum de nós gostaria que fosse diferente”, concluiu Iraola.