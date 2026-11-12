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O Liverpool se viu no centro de uma acalorada discussão sobre as condições físicas de Dominik Szoboszlai após um lance controverso na recente vitória sobre o Crystal Palace. Apesar de demonstrar desconforto e estar com o joelho coberto por uma faixa grossa, o meio-campista foi autorizado a continuar em campo no Selhurst Park, o que provocou indignação entre observadores em seu país natal.

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Jogando apesar da dor

O húngaro precisou de atendimento médico pouco antes do intervalo da vitória do Liverpool por 3 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Em vez de ser substituído, voltou para o segundo tempo com uma bandagem reforçada no joelho.

Szoboszlai continuou em campo até os 69 minutos, quando acabou substituído. Apesar dos problemas físicos evidentes, o meio-campista foi liberado para se juntar à seleção da Hungria para os próximos jogos da Liga das Nações.

Csank perde a cabeça com decisão do Liverpool

A decisão de manter o meia lesionado em campo revoltou Janos Csank, ex-capitão e ex-técnico da Hungria. Em entrevista ao Blikk, o homem de 80 anos manifestou incredulidade diante da atitude do clube da Premier League.

“Fiquei muito irritado. Szoboszlai caiu no gramado no primeiro tempo e, no intervalo, eu tinha certeza de que ele não voltaria para o segundo”, afirmou Csank. “Então o vi ali, em campo, com uma fita preta na perna, no joelho.

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“Aí o técnico [Andoni Iraola] começa a choramingar que ele está lesionado. Deveria tê-lo substituído imediatamente; eles venciam por 1 a 0. Chega o intervalo e ele o manda de volta a campo lesionado, com o joelho enfaixado. Estou perdendo a cabeça! Simplesmente não entendo.”

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Iraola teme nova crise durante a pausa para seleções

A Federação Húngara de Futebol se pronunciou rapidamente sobre a situação, divulgando uma breve atualização: “[Szoboszlai], que foi substituído aos 69 minutos do jogo do Liverpool ontem, está passando por exames conforme o protocolo habitual nesses casos. É claro que manteremos o público informado sobre os desdobramentos assim que possível.”

Depois da confirmação de que Szoboszlai permaneceria com a seleção de seu país, Iraola expressou sua frustração.

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“A última coisa de que precisamos agora é perder jogadores nos jogos das seleções. Da última vez, perdemos três jogadores muito importantes”, admitiu o técnico do Liverpool. “É a última coisa de que precisamos, então espero que ele possa se cuidar. Acho que ele estendeu um pouco o joelho. Estava bem, mas não 100%.

“Então ele precisa ter cuidado e ver se pode jogar pela seleção ou não. Também espero que não aconteça o mesmo da outra pausa para seleções, quando perdemos Alex [Alexander Isak], Cody [Gakpo] e Dom. Então, batendo na madeira, espero que estejamos em uma situação melhor daqui a duas semanas.”

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Dois jogos decisivos pela Liga das Nações se aproximam

Ainda há sérias dúvidas sobre se Szoboszlai terá condições de enfrentar a Geórgia no sábado. A equipe médica da Hungria acompanhará de perto sua recuperação antes dessa partida e do jogo seguinte, contra a Irlanda do Norte.

Para o Liverpool, a prioridade continua sendo receber o meio-campista de volta a Merseyside nas melhores condições possíveis. Iraola espera que os compromissos pela seleção não agravem o problema no joelho, evitando que o Liverpool enfrente outra crise de lesões prejudicial.