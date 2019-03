Técnico do Libertad pede demissão horas depois de estrear na Libertadores vencendo por 4 a 1

Treinador surpreendeu ao pedir demissão após vencer na estreia da Libertadores por 4 a 1

A vitória expressiva do Libertad, por 4 a 1, sobre a Universidad Católica na estreia da Copa Libertadores 2019 rendeu a saída do treinador Leonel Alvarez do cargo.

De acordo com o site El Tiempo, a relação entre técnico, jogadores e membros do Conselho teria influenciado na decisão do comandante em deixar o clube.

Mais artigos abaixo

Já em entrevista à Radio Cardinale do Paraguai, o advogado representante do Libertad e responsável pela documentação de rescisão, Gerardo Acosta acusou Alvarez de deixar o time “devido a várias violações”

No entanto, apesar de enfatizar que as violações não foram cumpridas, Acosta preferiu não revelar quais são os impasses entre ambas partes.