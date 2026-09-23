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Graham Arnold Iraq 2026Getty Images
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Técnico do Iraque: não fomos os melhores diante de Omã e isso não pode ser visto no Campeonato do Golfo

Iraque x Omã
Iraque
Omã
Gulf Cup
G. Arnold
Iraque
Omã
Austrália

"Orgulhoso dos jogadores"

O australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, afirmou que sua equipe não jogou como o esperado durante a partida contra Omã, nesta quarta-feira.

A seleção do Iraque empatou por 1 a 1 com Omã, nesta quarta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela rodada de abertura da Copa do Golfo 27.

Arnold declarou em coletiva de imprensa após o fim da partida: "Não fomos a melhor seleção, e precisamos trabalhar mais nos próximos jogos para conquistar a vitória".

O treinador australiano ressaltou que sua seleção foi afetada pelo curto período de preparação para o torneio, explicando que realizaram apenas uma sessão de treino, ao contrário da seleção omanense, que fez mais de seis treinos.

E acrescentou: "Colocamos em campo vários jogadores jovens, tivemos algumas chances nos últimos quinze minutos que não conseguimos converter em gols, estou orgulhoso dos jogadores e daremos o nosso melhor nos próximos confrontos".

Arnold criticou o gramado do estádio, afirmando: "Em grandes torneios como a Copa do Golfo, a grama não pode ter esse comprimento; isso influencia e causa lesões nos jogadores, e deve ser levado em consideração no futuro".

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