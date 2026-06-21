Técnico do Irã: Estamos sendo injustiçados na Copa do Mundo... e a partida contra o Egito será uma exceção

A seleção iraniana sente que está sendo tratada de forma injusta pelas autoridades americanas durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Após o empate com a Nova Zelândia (2 a 2) na partida de estreia, a seleção iraniana se prepara para enfrentar a Bélgica neste domingo à noite, na segunda rodada da disputa do Grupo 7.

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Desde o início do torneio, a seleção está hospedada na cidade mexicana de Tijuana, depois que cerca de 12 membros da comissão técnica e administrativa não conseguiram obter vistos de entrada nos Estados Unidos.

A Federação Iraniana havia anunciado, na última quinta-feira, que apresentou um protesto oficial devido ao fato de a seleção só ter sido autorizada a entrar nos Estados Unidos um dia antes de suas partidas, em vez de dois dias, como esperava.

O secretário-geral da Federação Iraniana, Hedayat Mambini, afirmou ontem, sexta-feira: “Isso é uma verdadeira falta de espírito esportivo e não respeita as regras e normas da FIFA”.

“Isso é inaceitável”

Antes do confronto contra a Bélgica em Los Angeles, o técnico da seleção iraniana, Amir Qalinoi, intensificou suas críticas durante a coletiva de imprensa pré-jogo, dizendo: “Precisávamos de 24 horas nos Estados Unidos para nos prepararmos para a partida, mas nos deram apenas 16 horas, e não conseguimos concluir nosso treino. Isso torna as coisas mais difíceis para nós”.

Ele acrescentou: “Todas as seleções devem ser respeitadas da mesma forma. Isso prejudica o espírito do futebol, o que é inaceitável no contexto de uma Copa do Mundo... Isso nos afeta psicologicamente. Sei que a FIFA está fazendo o possível, mas isso não significa que esteja conseguindo.”

Por outro lado, o técnico iraniano revelou uma evolução positiva em relação ao terceiro jogo de sua seleção na fase de grupos contra o Egito, marcado para Seattle, nos Estados Unidos, confirmando que a delegação terá a oportunidade de chegar mais cedo desta vez.

Qalinoi continuou: “Mas por que não aqui? Isso é uma injustiça contra o Irã, e esperamos que essas questões cheguem ao fim”.

Ele também expressou seu pesar por não ter recebido apoio dos outros treinadores nessa questão.