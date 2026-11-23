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O técnico do Hertha Berlim, Stefan Leitl, prometeu lutar para manter o zagueiro Linus Gechter, de 22 anos, em meio ao crescente interesse do Borussia Dortmund. Embora o líder da 2. Bundesliga tenha ampliado sua vantagem na ponta com uma vitória por 4 a 0 sobre o Energie Cottbus no domingo, as especulações sobre o contrato do defensor, que está perto do fim, dominaram as conversas após o jogo.

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Situação contratual alimenta especulações para a janela de inverno

Leitl tratou rapidamente de descartar uma saída de Gechter depois que a kicker noticiou que o Dortmund acompanha o jogador nascido em Berlim . Com o contrato do zagueiro terminando no próximo verão europeu e sem uma renovação próxima, o Hertha encara sua última chance de receber dinheiro pela saída do defensor, que tem mobilidade e qualidade na saída de bola. Os rumores surgiram logo depois de Gechter ajudar o time a terminar sem sofrer gols pela quarta vez nesta campanha da segunda divisão, na Lusácia.

Leitl descarta qualquer possibilidade de saída

O futuro de Gechter já havia sido discutido durante o verão europeu, quando Leitl declarou, em agosto, que ele "não estava à venda", pouco depois de o Hertha permitir a transferência de Marten Winkler para o RSC Anderlecht. Ao comentar o novo interesse durante a entrevista coletiva após a vitória sobre o Cottbus, o técnico insistiu que não houve contato com o Dortmund e afirmou que iria "lutar" para manter o jovem caso a direção do clube considerasse uma venda.

Sem querer cogitar a perda de um titular importante, Leitl disse: "É um rumor. Por que deixaríamos esse jogador sair? Não existe cenário em que deixá-lo sair crie uma situação vantajosa para os dois lados para vocês."

Gechter mantém o foco na busca pelo título

O domínio do Hertha na 2. Bundesliga só aumentou a atenção sobre seus defensores de destaque. A vitória fora de casa, somada à derrota do FC Nurnberg por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig, abriu uma vantagem expressiva de dez pontos na liderança. Como era de se esperar, Gechter foi questionado sobre o interesse do gigante da primeira divisão ao falar na zona mista depois da partida.

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Ao reconhecer o peso do interesse, mas reforçar seu compromisso com o clube de sua cidade natal, o jogador de 22 anos disse à Sky: "É uma enorme honra saber que um clube tão grande está interessado. Mas estou aqui. Estou gostando disso, de ser berlinense e estar no topo da tabela. Temos dez pontos de vantagem, e isso só aumenta a vontade de conquistar mais. Estou vivendo o momento."

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Visita do KSC põe líder isolado à prova

O Hertha volta ao Olympiastadion no próximo sábado para receber o KSC, com o objetivo de manter seu domínio na disputa pelo acesso da segunda divisão. Manter Gechter concentrado será fundamental para que o time de Leitl transforme a vantagem de dez pontos em um retorno à primeira divisão. Nos bastidores, a direção do clube precisa abrir rapidamente negociações pela renovação ou se preparar para receber propostas formais do Dortmund e de outros interessados na janela de inverno.