Arbeloa descarta saída para o United
Arbeloa afastou categoricamente as preocupações com o futuro de Bassey diante do crescente interesse do United. Mauricio Pochettino assumiu recentemente o comando em Old Trafford e quer reforçar uma defesa vulnerável na janela de janeiro.
O United sofreu preocupantes 19 gols em apenas 10 partidas, o que o levou a mirar o capitão do Fulham. Arbeloa, porém, não se mostra nem um pouco incomodado com as especulações sobre a transferência de seu zagueiro de destaque.
Um dos melhores do mundo
O técnico do Fulham não poupou elogios ao jogador que se destacou no Rangers, colocando-o entre a elite do futebol mundial. Arbeloa deixou claro que seria natural qualquer clube de ponta acompanhar um jogador da qualidade de Bassey.
"Vou ser muito claro. Ele é muito, muito importante", explicou Arbeloa, segundo o Metro. "Ele é um dos meus capitães. Desde os primeiros dias após minha chegada, vi como ele é bom. Acho que ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Então, se há tantos times querendo Calvin, isso é normal para mim."
Conversas por novo contrato avançam no Fulham
A urgência do United em contratar um zagueiro de presença física coincide com a situação contratual de Bassey no oeste de Londres. O vínculo do defensor termina oficialmente neste verão, embora o Fulham tenha uma importante opção para prolongar sua permanência por mais 12 meses. O clube está em negociações por um contrato totalmente novo, o que acabaria de vez com as esperanças de Pochettino de tirá-lo do Fulham. Arbeloa está confiante de que um acordo será fechado.
"Não estou preocupado com isso porque estou muito feliz com Calvin", acrescentou o técnico. "Acho que Calvin está muito feliz aqui. Ele é muito importante para nós. É um dos nossos líderes."
O que vem pela frente para Bassey e o Fulham?
Com a janela de janeiro se aproximando rapidamente, o United provavelmente terá de procurar em outro lugar uma solução para sua crise defensiva. Pochettino também está no mercado em busca de um novo atacante, o que significa que a diretoria do clube de Old Trafford terá muito trabalho para salvar uma campanha que vem perdendo força. Para o Fulham, manter seu capitão representará um enorme impulso para suas ambições na temporada. Bassey continuará a comandar a defesa da equipe de Arbeloa.