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Van Bronckhorst ValenteZiggo Sport / IMAGO
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, sobre Luciano Valente ter deixado o jogo: "Estávamos conversando com a comissão técnica e então..."

Feyenoord x Como
Feyenoord
Como
Liga dos Campeões
L. Valente
G. van Bronckhorst

O Feyenoord conquistou na noite de quarta-feira sua primeira vitória nesta temporada da Liga dos Campeões: 3 a 2 sobre o Como 1907. O ponto negativo para a equipe de Roterdã, porém, foi a saída de Luciano Valente por lesão. Ele ficou no vestiário após o intervalo.

Após a partida, Giovanni van Bronckhorst comentou brevemente à Ziggo Sport a saída de Valente. "Estávamos conversando com a comissão técnica sobre o segundo tempo. Foi quando ficou claro que ele estava sentindo mais rigidez. Ele já tinha tido um momento de desconforto (no primeiro tempo, nota da redação), mas ainda conseguiu continuar jogando", disse o técnico do Feyenoord, dando a entender que o problema parece não ser grave.

"Não queríamos correr riscos com ele. Espero que não seja nada grave. Vamos esperar até amanhã."

Van Bronckhorst ficou muito satisfeito com a atuação de sua equipe. "Acho que jogamos muito bem. Também da maneira como queremos jogar. Tentamos pressionar durante praticamente toda a partida. O 3 a 1 trouxe alívio."

O 3 a 1 veio em um gol contra de Robert Sánchez. Um chute de longe de Anis Hadj Moussa, após um desvio, bateu na trave e no goleiro do Como antes de entrar. Antes disso, Hadj Moussa, que teve uma atuação de destaque, já havia marcado o gol do 2 a 1.

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"Ele é um jogador importante", disse Van Bronckhorst sobre seu ponta-direita. "Acabei de ouvir na Rai 1 que o comparam a Robben."

"Você sabe que ele vai para a esquerda e corta para dentro, mas ele faz isso tão rápido e com tanta velocidade... Que é muito difícil marcá-lo."

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