Técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst explica posição incomum de Javi López contra o Barcelona

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, explicou sua escalação para o duelo da Liga dos Campeões com o FC Barcelona. Assim, ele opta por escalar o lateral-esquerdo Javi López (no papel) como ponta esquerda e também coloca como titular o muito comentado Anis Hadj Moussa.

A história já é conhecida: Hadj Moussa queria fazer a transferência para o Ittihad Club, viu a negociação fracassar por causa de uma garantia bancária e chegou atrasado duas vezes antes do duelo com o NEC, motivo pelo qual não viajou com a equipe para Nijmegen.

O argelino já virou a chave e começa jogando nesta quarta-feira à noite no Spotify Camp Nou. "Sabemos o que ele pode nos oferecer e o que ele precisa oferecer para nós", disse Van Bronckhorst em entrevista à Ziggo Sport.

"Acho que as qualidades dele também serão necessárias", afirmou o treinador, que então falou sobre a posição ofensiva de López. "Ele não é exatamente um ponta esquerda, mas fizemos alguns ajustes na escalação."

"Também não quero mudar muita coisa, porque naturalmente construímos automatismos no último mês, então queremos manter isso assim. É uma pequena diferença de nuance, também com Javi pela esquerda."

"Você vê que pode fazer duas coisas: recuar e estacionar o ônibus, mas, em princípio, eu não quero que o Javi entre na última linha. Haverá momentos em que você será forçado a recuar, mas nossa intenção é continuar com quatro jogadores na defesa."

"Mas, se for preciso, serão cinco. Ele é rápido, um lateral que passa muito ao ataque. Então é alguém com potencial e recursos para avançar, e é isso que ele também precisa fazer hoje", completou Van Bronckhorst.

Escalação do FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.