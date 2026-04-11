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RCD Mallorca v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Técnico do Espanyol fala sobre a arbitragem antes do confronto contra o Barcelona: “Não vamos colocar o remédio antes da doença”

Barcelona x Espanyol
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La Liga
Espanha

"Conseguimos diante dos grandes e vamos repetir isso"

O Espanyol ostenta o lema “Nada é impossível no futebol” e é um adversário de peso hoje contra seu arquirrival Barcelona no “derby da cidade”, munido da determinação de seu técnico Manolo González, que vê neste confronto uma oportunidade histórica de garantir a permanência e quebrar o jejum de anos sem vitórias no reduto do “Blaugrana”.

“Conseguimos contra os grandes e vamos repetir”

Em uma coletiva de imprensa marcada por extrema confiança, González afirmou que sua equipe não teme o excelente momento que vive o time de Hansi Flick, ressaltando que sua equipe possui o “DNA” necessário para derrubar os gigantes.

González disse: “Provamos nesta temporada que podemos vencer qualquer adversário, fizemos isso contra o Real Madrid e o Atlético de Madrid, e por que não repetir isso hoje?” 

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E acrescentou, em tom decisivo, que uma vitória no “Camp Nou” representaria o auge de sua carreira como técnico, não apenas pelo valor simbólico de um “derby”, mas por garantir aos “albirrojos” a permanência na La Liga.

Mensagem inteligente

Em meio ao clima tenso e às repetidas reclamações do lado catalão sobre as decisões arbitrais recentes, Gonzalez optou por responder com uma diplomacia inteligente que coloca pressão sobre o adversário, recusando-se a entrar na política do “choro antecipado”.

Ele explicou: “Não nos preocupamos com a arbitragem dos jogos do Barça, o que me importa é apenas a minha equipe. Não vamos colocar o curativo antes da ferida; confiamos na imparcialidade do apito e esperamos que apenas o futebol decida o resultado do confronto”.

O técnico do Espanyol traçou o plano para derrotar o líder, afirmando que o domínio da “batalha das batalhas” no meio-campo é a chave, com foco na estabilidade da defesa e na rapidez nas transições ofensivas.

E concluiu: “Não podemos nos contentar apenas em defender contra o Barça; temos que machucá-los nos contra-ataques se quisermos voltar com os três pontos”.

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