Técnico do Dortmund, Niko Kovac fala por vários minutos sobre Joey Veerman e chega a uma conclusão clara: "Ele é..."

Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, aproveitou a entrevista coletiva de sexta-feira para analisar em detalhes o desempenho de Joey Veerman.

Veerman trocou o PSV pelo Dortmund no último verão europeu por 22 milhões de euros. O meia precisou de algum tempo para se adaptar, mas foi titular nas últimas partidas.

"O ritmo aqui na Bundesliga é muito mais intenso do que na Holanda", começou Kovac, na entrevista coletiva antes do jogo do Dortmund contra o SV Elversberg pelo campeonato. "Aqui também se defende com muito mais intensidade e com mais frequência do que na Holanda."

Mas, justamente pelas diferenças entre os estilos de jogo na Holanda e na Alemanha, Kovac vê Veerman agora "no mais alto nível" quando tem a posse de bola. "Na Holanda, dá-se muito mais importância ao jogo com a bola", explicou.

"O que considero tão bom no Joey quando está com a bola é a simplicidade. Nessa simplicidade estão a dificuldade e também a beleza. Ele não precisa dar passes de calcanhar nem fazer outras coisas complicadas, porque deve tentar levar o jogo de trás para a frente."

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"Ele faz isso muito bem, naturalmente com a colaboração dos companheiros ao seu redor", avaliou Kovac. "Mas dá para ver que os zagueiros, sobretudo, confiam muito nele. Eles o procuram repetidamente. Ele se posiciona muito bem, com uma excelente postura corporal, para que possa levar o jogo rapidamente para a frente ou

inverter o jogo."

No geral, Kovac considera que a transferência de Veerman para o Dortmund tem sido, até agora, um sucesso retumbante. "Ele é um jogador muito inteligente, que pensa à frente. Não tenta encontrar uma solução apenas quando recebe a bola: já a tem em mente antes de recebê-la. Isso significa que toma decisões muito rapidamente. Por isso, não é só ele quem se beneficia, mas, sobretudo, o time."