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O técnico do Coventry City, Frank Lampard, criticou a arbitragem da Premier League e a regra sobre puxões de cabelo após três decisões contrárias à sua equipe na derrota por 3 a 1 para o Everton, na sexta-feira. O ex-técnico do Everton ficou furioso depois que um pênalti não foi marcado quando o zagueiro James Tarkowski puxou o cabelo de Caleb Yirenkyi.

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Três decisões frustram o técnico visitante

Lampard viu sua equipe abrir o placar com Yann Gboho após o intervalo, antes de dois gols de Thierno Barry e um gol de Kiernan Dewsbury-Hall no fim selarem a virada do Everton. No entanto, os visitantes ficaram furiosos depois que o árbitro Stuart Attwell e o árbitro de vídeo Timothy Wood rejeitaram três pedidos importantes. Além do lance entre Tarkowski e Yirenkyi, o Coventry teve negados os pedidos de pênalti por uma falta de Vitalii Mykolenko em Taiwo Awoniyi e por um toque de mão de Barry.

Flexibilização da regra sobre puxões de cabelo gera debate sobre pênalti

Embora as regras sobre puxões de cabelo tenham sido flexibilizadas nesta temporada, após três cartões vermelhos na anterior, de modo que apenas o uso de força excessiva e a intenção justifiquem a expulsão, Lampard considerou que o puxão de Tarkowski dentro da área no primeiro tempo continuava sendo uma falta clara.

Após a partida, Lampard disse: “Eles estão dizendo que o puxão não foi forte o suficiente, e acho que é uma situação difícil de avaliar. O que configura um puxão de cabelo? Vocês decidiram que foi, mas que não foi suficiente. Eu vi os lances. Às vezes, com a emoção do momento, não dá para ter certeza à beira do campo.

“Acho que as regras estão boas. Não é para cartão vermelho. Até entendo isso, porque acho que, em um jogo de futebol, acontecem muitas coisas que não são tão graves. Essas coisas podem acontecer, mas acho que, se a regra continua dizendo que é falta, então, para mim, foi falta.”

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Técnicos divergem sobre lance de mão

Enquanto as imagens sugeriam que Mykolenko atingiu Awoniyi pouco fora da área antes do gol de Gboho, Wood também validou o segundo gol de Barry, apesar de a bola aparentemente ter mudado de direção ao tocar seu braço.

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Ao comentar os dois lances, Lampard acrescentou: “Para mim, o lance do Taiwo na linha da área é pênalti. De qualquer forma, é preciso marcar a falta em campo. O árbitro deixou seguir, e achei que foi pênalti.

“No lance do Barry, há toque de mão. Ouvi dizer que estão afirmando que a bola não tocou na mão dele, mas vi um ângulo em que ele a desvia para dentro no último toque. O VAR está aí para isso.

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“Não posso dizer aqui que sei tudo e que deveriam ter marcado os três lances. Mesmo que um ou dois deles não fossem decididos a nosso favor, eles claramente mudariam o jogo.”

O técnico do Everton, David Moyes, porém, rejeitou a alegação de toque de mão e questionou a regra sobre puxões de cabelo: “Já tivemos muitas [decisões] contra nós. A bola certamente não bate na mão dele.

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“A regra sobre puxões de cabelo mudou, então seria cartão amarelo se tivesse acontecido, mas ainda acho ridículo que essa regra exista no jogo. Não entendo por que não resolvem isso de vez, porque não acho essa regra boa de forma alguma.”

Pausa para jogos de seleções oferece chance de recomeço

A vitória de sexta-feira levou a equipe de Moyes ao quinto lugar na tabela e deixou o Coventry em 16º antes da pausa para jogos de seleções de novembro. O Coventry lamentou que o gol de Barry tenha sido validado quando o Nottingham Forest teve um lance semelhante anulado contra o Tottenham Hotspur no início desta temporada. Lampard agora precisa reagrupar seu elenco, insatisfeito com as decisões, antes da retomada da primeira divisão ainda neste mês.