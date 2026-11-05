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O técnico do Como, Cesc Fabregas, lamentou não ter conseguido terminar o jogo sem sofrer gols, mesmo após ver sua equipe golear o Lens por 9 a 1 na noite de quarta-feira. Até então, nenhum clube italiano havia marcado sete gols fora de casa na história da Copa dos Campeões da Europa ou da Champions League, feito alcançado pelos visitantes da Serie A na goleada na França.

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Visitantes italianos reescrevem a história

Fabregas viu sua primeira vitória fora de casa na Champions League ser ligeiramente ofuscada por um gol de honra no segundo tempo, mas o Como conquistou sua sexta vitória consecutiva em todas as competições. Depois de vencer RB Leipzig e Manchester United por 4 a 1 em casa, com uma derrota por 3 a 2 para o Feyenoord entre esses jogos, a equipe visitante subiu para o quarto lugar na classificação apesar das ausências de Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez e Jayden Addai.

Artilheiro da competição, Tasos Douvikas marcou três gols e balançou as redes em cada uma das quatro partidas europeias. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e Matteo Papaccioli, estreante de 18 anos, também marcaram.

Técnico pede humildade após goleada

Ao falar à Sky Sport Italia sobre o quarto lugar na metade da fase de liga, Fabregas sorriu: “Também é o nosso quarto jogo na história da Champions League, então quatro é o número-chave aqui.

“Estou feliz. Isso é futebol, e tudo deu certo para nós. Os rapazes foram bem. Agora precisamos nos preparar para uma partida muito importante no domingo, a nona de uma sequência entre as pausas para compromissos das seleções.”

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Ao pedir que seu jovem elenco mantenha os pés no chão após a atuação histórica, o espanhol acrescentou: “É uma noite maravilhosa para o Como, para todos os nossos torcedores e para muitos rapazes daqui que estão no início da carreira. Mas eles precisam manter os pés no chão, ser humildes, continuar aprendendo e não achar que tudo vai dar certo daqui para a frente.

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“Eles precisam continuar trabalhando para manter essas atuações.”

Falha defensiva frustra ex-meio-campista

Apesar de quase todos os gols terem surgido de jogadas de passes rápidos iniciadas na defesa e de um pênalti marcado contra Maxence Caqueret no início do jogo ter sido anulado pelo VAR, o Como ainda espera sua primeira partida sem sofrer gols em competições europeias após levar um gol de voleio em um escanteio aos 65 minutos.

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Ao comentar essa única falha, Fabregas confessou: “Fiquei irritado com o gol que sofremos, porque mudamos algo na defesa com as três substituições.

“Além disso, foi marcado por um ex-companheiro de equipe meu. Joguei com Ruben Aguilar no Monaco e disse a ele que nunca tinha visto ele marcar um gol assim! Sinceramente, foi um golaço.”

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Atual campeão aguarda neste fim de semana

O Como agora precisa voltar suas atenções ao campeonato nacional antes de uma difícil visita ao atual detentor do Scudetto, a Inter, no domingo, 8 de novembro, pela 11ª rodada da Serie A, antes da pausa para compromissos das seleções. Na competição continental, a equipe retomará sua campanha na fase de liga recebendo o AEK Athens e visitando o Real Betis. Depois, o time de Fabregas encerrará sua participação contra o Paris Saint-Germain antes de viajar para enfrentar o Barcelona em 27 de janeiro.