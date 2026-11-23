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O técnico do Columbus Crew, Laurent Courtois, causou polêmica ao afirmar que Lionel Messi teve sorte de não ser expulso durante a vitória dominante de sua equipe por 3 a 0 sobre o Inter Miami. O astro argentino se envolveu em um lance tenso no primeiro tempo ao atingir o rosto de um adversário com a bola de perto.

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Confusão marca os acréscimos do primeiro tempo no Nu Stadium

O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo da partida de abertura da série da primeira rodada dos playoffs da MLS, disputada em melhor de três, na noite de sábado. Como o atacante do Columbus Gonzalo Tapia não se afastou à distância regulamentar, Lionel Messi cobrou rapidamente um lateral e lançou a bola diretamente no rosto dele, a cerca de 60 cm de distância.

O árbitro Allen Chapman advertiu os dois jogadores e não deu a Messi um cartão vermelho, que o deixaria suspenso por pelo menos a partida seguinte. Tapia marcou depois seu segundo gol, e o Columbus venceu por 3 a 0 .

Courtois questiona a arbitragem, enquanto Tapia evita críticas

Em conversa com jornalistas após a partida, o técnico do Columbus, Courtois, criticou a decisão. "Todo mundo sabe que aquilo foi mais do que um cartão amarelo", disse Courtois. Questionado se a Major League Soccer deveria rever o lance, acrescentou que a situação era "triste".

Tapia evitou criticar o árbitro apesar de ter sido atingido. "É um lance da partida. Não sei se é para cartão vermelho, mas não sou o árbitro para dizer", afirmou o atacante do Columbus Crew. "Fica por isso mesmo."

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Defesa do título do Miami fica ameaçada apesar do marco de Messi na Chuteira de Ouro

O técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, adotou a mesma posição de Tapia na entrevista coletiva após a partida. "Tenho que pensar na situação, o cartão não muda muita coisa", disse. "O árbitro viu um amarelo e pronto, não podemos culpar o árbitro. Às vezes eles cometem erros, às vezes não gostam de cada um de nós, e temos que aceitar isso."

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A derrota deixa os campeões da MLS Cup de 2026 sob risco de eliminação na primeira rodada, depois de entrarem nos playoffs como segundos colocados da Conferência Leste. O resultado também estragou uma noite de marco para Messi, que recebeu a Chuteira de Ouro de 2026 do coproprietário Jorge Mas antes do início da partida, após conquistar o prêmio no começo deste mês.

Messi se tornou o primeiro jogador a conquistar duas Chuteiras de Ouro consecutivas na MLS e apenas o sexto a ganhar o prêmio mais de uma vez, com 26 gols na temporada regular e 17 assistências, a segunda maior marca da liga. Também se espera que ele conquiste seu terceiro prêmio consecutivo de MVP da MLS.

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Sob pressão, Inter Miami precisa vencer fora de casa em Columbus

O Inter Miami terá um teste imediato ao viajar a Columbus na sexta-feira para a segunda partida. Em desvantagem após a derrota de sábado, a equipe de Gonzalez precisa vencer fora de casa para manter vivas as esperanças nos playoffs.

Uma vitória fora de casa forçaria uma terceira partida decisiva no Nu Stadium, dando aos campeões da MLS Cup de 2026 uma chance de evitar a eliminação precoce.