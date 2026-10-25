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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, manifestou total apoio a Mike Penders e confirmou que o jovem goleiro manterá sua vaga para o próximo confronto com o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa. A decisão vem apesar da tarde difícil do belga no clássico londrino contra o Tottenham Hotspur.

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Alonso mantém confiança em Penders após erro no dérbi

O goleiro de 21 anos viveu uma estreia de altos e baixos como titular na Premier League na recente derrota por 2 a 0 para o Tottenham. Ele fez várias defesas de alto nível antes de cometer um erro decisivo no segundo tempo, que permitiu aos visitantes abrir o placar em Stamford Bridge. Apesar das críticas após o gol contra, Alonso está determinado a proteger o jovem goleiro e garantir que seu desenvolvimento não seja prejudicado por um único erro de grande repercussão. O espanhol acredita que viver os altos e baixos do futebol de elite é essencial para qualquer jogador que esteja chegando ao time principal, especialmente em um clube com as expectativas do Chelsea.

“Isso faz parte do futebol; é preciso lidar com os erros. Continuamos confiando em Mike, e ele estará no gol contra o Liverpool”, disse Alonso ao site oficial do clube.

Resposta coletiva ao revés em Stamford Bridge

A derrota para o Tottenham foi difícil de digerir para o Chelsea, mas Alonso tratou rapidamente de apresentar o resultado como uma falha coletiva, não individual. Ao confirmar Penders entre os titulares para a próxima partida, o treinador envia uma mensagem clara sobre a cultura que está construindo no oeste de Londres. Ele espera que o elenco apoie os jogadores que ainda estão se adaptando à primeira divisão inglesa.

O treinador vê o resultado contra o Tottenham como uma oportunidade de aprendizado para todo o grupo, não como motivo para mudanças drásticas. “Ganhamos e perdemos juntos, e lidar com os erros faz parte do trabalho, tanto para mim quanto para todos os outros”, acrescentou Alonso.

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Jovens aprendem em campo

Penders não foi o único jovem a receber uma grande oportunidade contra o Tottenham. Geovany Quenda também jogou em um dérbi londrino de muita pressão. Alonso reconheceu que, para jogadores como Quenda e Penders, essas partidas oferecem um aprendizado intenso que não pode ser reproduzido nos treinos. O treinador está concentrado em dar a esses talentos as condições necessárias para se recuperarem rapidamente.

“Apoiamos Mike e Geo (Quenda) também, os garotos que estão disputando seus primeiros jogos [na Premier League]. Ele vai querer provar que pode fazer melhor, e nós também temos que mostrar isso”, explicou Alonso.

Foco se volta para o desafio na Copa da Liga Inglesa

O próximo confronto com o Liverpool representa uma oportunidade perfeita para o Chelsea retomar o embalo. Com Penders confirmado como titular, a atenção estará voltada para a forma como o jovem vai lidar com a pressão de enfrentar outra equipe da elite da Premier League. Alonso claramente valoriza a força mental do belga e acredita que o duelo pela Copa da Liga Inglesa é o palco ideal para o goleiro mostrar suas reais capacidades sob os refletores.