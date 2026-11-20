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Enquanto todos se preparam para um confronto de peso no coração da capital espanhola, Claudio Giráldez, técnico do Celta de Vigo, deu declarações tranquilas, mas carregadas de confiança e desafio, horas antes de enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

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O técnico do Celta de Vigo não parece impressionado com a nova versão do time merengue, nem acredita que a mudança no banco de reservas tenha virado de cabeça para baixo a balança de forças. Para ele, o Real Madrid atual é uma continuação natural do Real Madrid da temporada passada, praticamente com os mesmos nomes, a mesma força e os mesmos pontos fortes que ele conhece bem.

"Não acho que o Real Madrid seja muito diferente do time do ano passado. O elenco deles não mudou muito, há algumas pequenas diferenças no estilo do treinador, que podem ser melhores ou piores dependendo do ponto de vista de cada um", disse Giráldez, durante a entrevista coletiva de apresentação da partida marcada para amanhã, sábado.

E acrescentou: "Alguns aspectos do plano de jogo que usamos no ano passado podem voltar a funcionar, e outros podem não funcionar. Por isso, temos que nos concentrar nos nossos pontos fortes e aceitar o fato de que vamos sofrer por longos períodos da partida".

O Celta de Vigo tira sua confiança de uma lembrança inesquecível: na temporada passada, conquistou uma vitória histórica no Bernabéu, resultado que mudou a forma como o time enxerga a si mesmo e lhe deu a convicção real de que é capaz de bater de frente com os grandes em qualquer estádio.

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Sobre isso, Giráldez afirmou: "Agora estamos convencidos de que o Celta de Vigo é capaz de competir com força contra qualquer adversário, algo que eu nem sempre via quando comecei a treinar o time principal. Nossas vitórias no ano passado em estádios grandes como o Wanda Metropolitano ou o Bernabéu nos dão confiança para encarar a partida dessa forma. Isso não significa que será fácil, muito pelo contrário".

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O técnico do Celta reforçou que o próximo duelo será contra "uma das melhores equipes do mundo", destacando que o Real Madrid vive "talvez o seu melhor momento nesta temporada", depois de se mostrar mais consistente e organizado recentemente.

E alertou: "O Real Madrid está em constante evolução. É um time consistente e organizado, e precisamos fazer uma partida perfeita para levar pontos do Bernabéu".

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Sobre os desfalques, Giráldez minimizou o impacto da ausência do atacante espanhol Borja Iglesias, garantindo que o Celta aprendeu a jogar como um grupo e não depende de um jogador específico, por mais valioso que ele seja.

"Na temporada passada, fizemos uma grande partida em Lyon sem o Borja, em um jogo muito difícil fora de casa contra um time forte. Jogamos algumas partidas contra Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid sem o Borja e sem o Iago, e sem alguns jogadores muito especiais. O time é capaz de usar recursos diferentes, porque as partidas não são disputadas de forma individual", disse.

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É com esse espírito que o Celta de Vigo entra no confronto, não como um time que busca sair com o menor prejuízo possível, mas como uma equipe que acredita que a surpresa é possível e que repetir o roteiro do ano passado não é um sonho distante, desde que jogue com coragem e disciplina até o último instante.