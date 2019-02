Técnico do Cardiff revela agonia com caso Sala: "Eu penso em conhecer Emiliano"

Neil Warnock diz que "as coisas seguirão em frente, mas você nunca esquece coisas assim"

O técnico do Cardiff City, Neil Warnock, revelou que ele ainda para e pensa sobre seu encontro com Emiliano Sala, que morreu em uma tragédia aérea quando o avião que o levava da França para Cardiff caiu em 21 de janeiro.

O corpo do atacante foi recuperado nesta semana, e o treinador do Cardiff disse que o time jogará com faixas pretas de luto e fará homenagens ao ex-jogador no duelo com o Southampton, pela Premier League, neste sábado (9).

"As coisas seguem em frente, mas você nunca esquece coisas assim. Você não pode colocar isso no fundo da sua mente e, em certos momentos do dia, eu penso em estar encontrando Emiliano. Nós precisamos prestar nossos sentimentos agora que a situação chegou ao fim. Nós devemos jogar com faixas pretas e ter um minuto de silêncio", disse Warnock.