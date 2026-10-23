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O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, rejeitou categoricamente as especulações que o ligam ao comando do Manchester United em meio às dificuldades de Michael Carrick em Old Trafford. O treinador alemão afirma que segue totalmente concentrado em seu projeto atual e que não abandonará as bases sólidas construídas no clube.

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Hurzeler mantém o foco no projeto do Brighton

Hurzeler reafirmou publicamente seu compromisso com o Brighton em meio às crescentes especulações sobre o cargo de treinador do United. O técnico alemão despertou o interesse do clube de Old Trafford à medida que aumenta a pressão sobre o atual treinador Carrick após uma péssima sequência de resultados. O Manchester United estaria avaliando alternativas a Carrick, que não vence há sete partidas. Hurzeler, porém, segue firme em seu compromisso com o Brighton.

O treinador do Brighton assinou um novo contrato de longa duração em maio, que o vincula ao clube até 2029. Por causa desse acordo, uma eventual saída exigiria o pagamento de uma indenização elevada.

Hurzeler descarta rumores de Old Trafford

Ao falar com a imprensa na sexta-feira, Hurzeler deixou claro que não vai se deixar distrair pelas especulações. Ele ressaltou que a agenda exigente de seu trabalho atual demanda toda a sua atenção.

"Estou totalmente focado no meu trabalho aqui", disse Hurzeler em entrevista coletiva. "Não tenho tempo para pensar nesses rumores porque jogamos a cada três dias."

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O treinador também manifestou apoio a quem ocupa o cargo no United: "Tenho muito respeito por Michael Carrick e pelo trabalho que ele fez no Manchester United na última temporada. Ele é um ótimo ser humano, tem uma ótima personalidade, e eu realmente o respeito. Não há mais nada a dizer sobre isso."

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Uma forte ligação com a equipe

Hurzeler demonstrou grande lealdade ao ambiente que ajudou a construir. Ele destacou os fortes laços criados com o elenco e a comissão técnica nos últimos anos.

"Sou muito privilegiado por estar aqui", acrescentou Hurzeler. "Faço parte de uma trajetória e, quando vou dormir, ainda tenho a sensação de que não chegamos ao fim dela. Sempre enfatizo que não estou 100% satisfeito e feliz com o ponto em que estamos. Ainda há melhorias a fazer.

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"Este é um trabalho feito de relações humanas. Preservar essas relações em um ambiente de tanta pressão é algo que não considero garantido e de que não vou abrir mão tão depressa."

Uma viagem difícil a Liverpool

O Brighton faz uma excelente campanha no futebol inglês e ocupa atualmente a terceira posição na Premier League. A equipe somou 16 pontos nas sete primeiras partidas, em uma sequência que incluiu uma vitória convincente sobre o Arsenal e um triunfo sobre o Manchester United na Carabao Cup.

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Hurzeler, porém, espera uma reação rápida de sua equipe após o frustrante empate por 0 a 0 com o Jablonec na Liga Conferência Europa. O elenco agora precisa se preparar para um jogo exigente fora de casa. O Brighton vai a Anfield neste fim de semana para enfrentar o Liverpool, quinto colocado, enquanto Carrick comanda o United contra o Bournemouth no domingo.