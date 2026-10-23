Hurzeler mantém o foco no projeto do Brighton
Hurzeler reafirmou publicamente seu compromisso com o Brighton em meio às crescentes especulações sobre o cargo de treinador do United. O técnico alemão despertou o interesse do clube de Old Trafford à medida que aumenta a pressão sobre o atual treinador Carrick após uma péssima sequência de resultados. O Manchester United estaria avaliando alternativas a Carrick, que não vence há sete partidas. Hurzeler, porém, segue firme em seu compromisso com o Brighton.
O treinador do Brighton assinou um novo contrato de longa duração em maio, que o vincula ao clube até 2029. Por causa desse acordo, uma eventual saída exigiria o pagamento de uma indenização elevada.
Hurzeler descarta rumores de Old Trafford
Ao falar com a imprensa na sexta-feira, Hurzeler deixou claro que não vai se deixar distrair pelas especulações. Ele ressaltou que a agenda exigente de seu trabalho atual demanda toda a sua atenção.
"Estou totalmente focado no meu trabalho aqui", disse Hurzeler em entrevista coletiva. "Não tenho tempo para pensar nesses rumores porque jogamos a cada três dias."
O treinador também manifestou apoio a quem ocupa o cargo no United: "Tenho muito respeito por Michael Carrick e pelo trabalho que ele fez no Manchester United na última temporada. Ele é um ótimo ser humano, tem uma ótima personalidade, e eu realmente o respeito. Não há mais nada a dizer sobre isso."
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Uma forte ligação com a equipe
Hurzeler demonstrou grande lealdade ao ambiente que ajudou a construir. Ele destacou os fortes laços criados com o elenco e a comissão técnica nos últimos anos.
"Sou muito privilegiado por estar aqui", acrescentou Hurzeler. "Faço parte de uma trajetória e, quando vou dormir, ainda tenho a sensação de que não chegamos ao fim dela. Sempre enfatizo que não estou 100% satisfeito e feliz com o ponto em que estamos. Ainda há melhorias a fazer.
"Este é um trabalho feito de relações humanas. Preservar essas relações em um ambiente de tanta pressão é algo que não considero garantido e de que não vou abrir mão tão depressa."
Uma viagem difícil a Liverpool
O Brighton faz uma excelente campanha no futebol inglês e ocupa atualmente a terceira posição na Premier League. A equipe somou 16 pontos nas sete primeiras partidas, em uma sequência que incluiu uma vitória convincente sobre o Arsenal e um triunfo sobre o Manchester United na Carabao Cup.
Hurzeler, porém, espera uma reação rápida de sua equipe após o frustrante empate por 0 a 0 com o Jablonec na Liga Conferência Europa. O elenco agora precisa se preparar para um jogo exigente fora de casa. O Brighton vai a Anfield neste fim de semana para enfrentar o Liverpool, quinto colocado, enquanto Carrick comanda o United contra o Bournemouth no domingo.