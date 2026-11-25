Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, questionou por que o VAR não analisou um toque de mão de Viktor Gyokeres no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Arsenal, pela Champions League. Apesar da insatisfação com o pênalti não marcado e com um gol anulado de Jobe Bellingham, Kovac valorizou o ponto conquistado no Emirates Stadium.

Publicidade

Dortmund conquista ponto valioso contra o Arsenal

O Dortmund deixou o Emirates Stadium com um ponto conquistado com dificuldade após empatar por 1 a 1 com o Arsenal na fase de liga da Champions League. O time da Bundesliga mostrou resistência fora de casa e manteve sua campanha europeia no caminho certo.

Gyokeres colocou o Arsenal em vantagem logo no início , ao marcar para os donos da casa com apenas dez minutos de jogo. O Dortmund, porém, resistiu à pressão e seguiu na disputa. Maximilian Beier empatou aos 55 minutos e garantiu um ponto para o time de Kovac.

Kovac questiona o VAR por toque de mão de Gyökeres

O Dortmund acredita que poderia ter saído do Emirates Stadium com mais após um lance polêmico na área do Arsenal no segundo tempo. Uma cobrança de escanteio do Dortmund atingiu o braço de Gyökeres, e o atacante do Arsenal escapou de cometer um pênalti. Após a partida, Kovac demonstrou frustração com a decisão do VAR de não revisar o lance.

"Achei que o VAR deveria ter analisado o toque de mão. Valia uma revisão", disse Kovac, segundo a ESPN. "Eles estão tentando interferir menos nas decisões tomadas em campo, mas isso não significa que não devam intervir quando necessário."

Publicidade Publicidade

Gol de Bellingham é anulado em meio à disputa na classificação

Embora o Arsenal tenha finalizado muito mais ao longo da partida, o Dortmund também levou perigo. Jobe Bellingham chegou a balançar a rede para os visitantes, mas teve o gol anulado por impedimento. Apesar dos momentos frustrantes, Kovac adotou uma postura pragmática diante do resultado.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

"Não estou reclamando disso. É o que é. Conquistamos um ponto", afirmou. "É um ponto importante fora de casa contra o Arsenal, importante para todos nós: nossos torcedores, nosso time e o clube."

Com o empate, o Dortmund ocupa a sétima posição na fase de liga da Champions League, com dez pontos em cinco jogos, cinco atrás do líder Real Madrid. O Arsenal está duas posições acima, em quinto, com 11 pontos.

Publicidade

Grandes confrontos nacionais aguardam os dois times

Os dois clubes agora voltam suas atenções às competições nacionais, com partidas importantes por seus campeonatos pela frente. O Dortmund de Kovac terá um desafio significativo na Bundesliga em seu próximo jogo, contra o Bayer Leverkusen. O Arsenal, por sua vez, não tem tempo para lamentar os pontos perdidos na competição europeia enquanto se prepara para enfrentar o Manchester City na Premier League.