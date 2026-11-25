Dortmund conquista ponto valioso contra o Arsenal
O Dortmund deixou o Emirates Stadium com um ponto conquistado com dificuldade após empatar por 1 a 1 com o Arsenal na fase de liga da Champions League. O time da Bundesliga mostrou resistência fora de casa e manteve sua campanha europeia no caminho certo.
Gyokeres colocou o Arsenal em vantagem logo no início, ao marcar para os donos da casa com apenas dez minutos de jogo. O Dortmund, porém, resistiu à pressão e seguiu na disputa. Maximilian Beier empatou aos 55 minutos e garantiu um ponto para o time de Kovac.
Kovac questiona o VAR por toque de mão de Gyökeres
O Dortmund acredita que poderia ter saído do Emirates Stadium com mais após um lance polêmico na área do Arsenal no segundo tempo. Uma cobrança de escanteio do Dortmund atingiu o braço de Gyökeres, e o atacante do Arsenal escapou de cometer um pênalti. Após a partida, Kovac demonstrou frustração com a decisão do VAR de não revisar o lance.
"Achei que o VAR deveria ter analisado o toque de mão. Valia uma revisão", disse Kovac, segundo a ESPN. "Eles estão tentando interferir menos nas decisões tomadas em campo, mas isso não significa que não devam intervir quando necessário."
Gol de Bellingham é anulado em meio à disputa na classificação
Embora o Arsenal tenha finalizado muito mais ao longo da partida, o Dortmund também levou perigo. Jobe Bellingham chegou a balançar a rede para os visitantes, mas teve o gol anulado por impedimento. Apesar dos momentos frustrantes, Kovac adotou uma postura pragmática diante do resultado.
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"Não estou reclamando disso. É o que é. Conquistamos um ponto", afirmou. "É um ponto importante fora de casa contra o Arsenal, importante para todos nós: nossos torcedores, nosso time e o clube."
Com o empate, o Dortmund ocupa a sétima posição na fase de liga da Champions League, com dez pontos em cinco jogos, cinco atrás do líder Real Madrid. O Arsenal está duas posições acima, em quinto, com 11 pontos.
Grandes confrontos nacionais aguardam os dois times
Os dois clubes agora voltam suas atenções às competições nacionais, com partidas importantes por seus campeonatos pela frente. O Dortmund de Kovac terá um desafio significativo na Bundesliga em seu próximo jogo, contra o Bayer Leverkusen. O Arsenal, por sua vez, não tem tempo para lamentar os pontos perdidos na competição europeia enquanto se prepara para enfrentar o Manchester City na Premier League.