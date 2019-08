Técnico do Bétis: "preferia que Messi pegasse uma gripe e não jogasse"

Depois de perder a primeira rodada por um problema muscular, Messi deve voltar a atuar na partida contra o Bétis

O técnico do , Rubi não tem vergonha de afirmar que a presença de Lionel Messi dentro de campo o enche de medo. O argentino treinou normalmente durante a semana e deve jogar contra a equipe de Sevilha. Por isso, em entrevista coletiva antes do duelo contra o Barça, Rubi brincou e disse que preferiria que Messi pegasse uma gripe para não atuar contra sua equipe.

"Eu acho que Messi vai começar jogando. Isso é o que eu penso. Eu preferiria que Messi pegasse uma gripe, não uma lesão, mas uma gripe para que não pudesse jogar. Temos que jogar com coragem, mas sabendo que qualquer jogador que eles colocarem vai ser bom. Se você for com respeito excessivo você vai perder por 1 a 0. Você tem que ser corajoso, mas não fazer nenhuma besteira, porque eles vão tirar vantagem disso", falou Rubi.

O golaço de Messi que foi indicado ao Prêmio Puskas nesse ano foi marcado exatamente contra o Real . Naquela ocasião a partida aconteceu na casa do Bétis, mas o jogo desse domingo (25), às 16h (de Brasília) acontecerá no Camp Nou. Será a primeira vez que Messi e Griezmann atuarão juntos em partidas oficiais.

Rubi também foi perguntado a respeito da possibilidade do rival Barça repatriar Neymar. Ao mesmo tempo ele falou da importância de ter um dos melhores jogadores do mundo, mas falou que não pode opinar sobre a situação da equipe catalã.

"Eu não sou ninguém para dizer se o deve assinar com Neymar ou não. Mas eu trabalhei com ele e ele é um dos cinco melhores do mundo. E ter um dos melhores cinco do mundo é maravilhoso", falou o treinador.