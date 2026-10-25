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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, está passando por novos exames médicos após sofrer um colapso durante um treino da equipe reserva na sexta-feira. A causa exata ainda é desconhecida, mas dirigentes do clube confirmaram que o belga está estável e pode ficar afastado por várias semanas.

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Técnico do Bayern de Munique desmaia durante treino

O técnico do Bayern, Kompany, passará por novos exames médicos após desmaiar durante um treino da equipe reserva na sexta-feira. O treinador de 40 anos sofreu o preocupante episódio no centro de treinamento do clube e precisa passar por uma avaliação completa.

A causa exata do incidente ainda é desconhecida, enquanto os médicos buscam estabelecer um diagnóstico definitivo. Max Eberl, membro da diretoria responsável pelo futebol, procurou tranquilizar os torcedores ao confirmar que o belga está em condição estável.

Clube confirma condição estável enquanto exames prosseguem

O Bayern trata a situação com o máximo de cautela enquanto aguarda informações médicas mais completas. Eberl confirmou que conversou diretamente com Kompany e com a esposa dele após o preocupante incidente de sexta-feira. O dirigente explicou que os médicos estão concentrados em identificar a causa do desmaio.

“Os exames já trouxeram alguns resultados, mas precisamos de mais resultados para determinar exatamente o que é e quanto tempo ele levará para se recuperar”, disse Eberl, segundo a ESPN. “Ele só voltará quando estiver em condições. Não vamos estabelecer prazos. Não vamos estabelecer prazos. Precisamos descobrir qual é o problema e, depois, saber quanto tempo levará a recuperação. Não estamos falando de dias, mas de semanas.”

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Infecção viral antecedeu o desmaio no centro de treinamento

O desmaio ocorreu após um período difícil de doença para o ex-técnico do Burnley. Kompany vinha enfrentando uma infecção viral desde a semana passada, que, segundo revelou anteriormente seu auxiliar Aaron Danks, havia afetado suas pernas.

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O belga permaneceu sentado durante toda a vitória do Bayern por 6 a 1 sobre o Leipzig e não participou do treino de terça-feira para descansar em casa. No entanto, voltou à beira do campo para o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League.

Após a partida pela competição europeia, Kompany reconheceu publicamente que havia tentado continuar trabalhando apesar da doença e não dera atenção aos sinais de alerta do próprio corpo. Essa decisão parece ter culminado no preocupante desmaio de sexta-feira.

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Bayern prevê ausência prolongada do técnico

O Bayern agora precisa se preparar para um período prolongado sem seu técnico, que conquistou o Campeonato Alemão duas vezes desde sua chegada, em 2024. O clube volta a jogar pela Bundesliga no domingo, quando visita o Freiburg. A comissão técnica terá de assumir o comando da equipe principal enquanto Kompany se concentra inteiramente na recuperação.