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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, pediu calma em relação ao desempenho recente do jovem atacante Lennart Karl após deixá-lo no banco de reservas contra o Arsenal. Apesar da redução de seu tempo de jogo na Allianz Arena, o treinador belga afirmou que o atacante, muito bem avaliado, mantém o apoio total de sua comissão técnica.

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Técnico belga defende jovem que ficou no banco

Kompany não está nem um pouco preocupado com o início lento de Karl na temporada e confia que o atacante de 18 anos logo voltará à melhor forma. Depois de uma temporada de destaque, o jovem teve seu tempo de jogo reduzido nas últimas semanas. Ele ficou no banco de reservas para o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League, na quarta-feira, apesar da ausência do ponta Michael Olise por suspensão.

Comissão técnica mantém total confiança

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Karl se firmou como uma das maiores promessas da Baviera na temporada passada, graças à sua qualidade técnica, aos dribles objetivos e à precisão nas finalizações no terço final do campo. No entanto, ele ainda trabalha para recuperar o ritmo de jogo depois que uma grave lesão muscular sofrida em junho o tirou da Copa do Mundo de 2026 e o manteve afastado por aproximadamente 12 semanas, até o fim de agosto.

Ao comentar a redução do papel do jovem após o apito final contra o Arsenal, Kompany explicou: "O ritmo e as atuações virão. Ele não está jogando no nível da temporada passada, mas não há problema nisso. Ele sabe que isso acontece, sabe que temos paciência com ele. Em algum momento, a hora dele vai chegar e ele vai nos mostrar o Lennart Karl que todos conhecemos."

Contratempo no verão interrompe evolução

Voltar após três meses afastado tem sido um desafio ainda maior para o jogador formado nas categorias de base, devido à forte concorrência por vagas no ataque do clube. Mesmo sem Olise no meio da semana, o campeão alemão pôde contar com atacantes consolidados, como Luis Diaz, Serge Gnabry e Jamal Musiala, enquanto a contratação de Ismail Saibari no verão aumentou as opções para o setor ofensivo.

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Ao destacar os obstáculos físicos que o jovem precisou superar desde o verão, o técnico do Bayern acrescentou: "Ele ainda é jovem, teve algumas lesões. Vai acontecer, não estou preocupado."

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Forte concorrência espera promessa em retorno

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Em vez de apressar o retorno do jovem ao time titular, a comissão técnica do Bayern está disposta a lhe dar tempo para recuperar gradualmente a confiança e o ritmo. O foco imediato de Karl será causar impacto ao sair do banco nos próximos jogos da Bundesliga e da Champions League para conquistar uma vaga à frente dos companheiros mais experientes. Com os dirigentes do clube mantendo a confiança em sua capacidade, o atacante tem uma oportunidade clara de retomar sua temporada.