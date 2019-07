Técnico do Bayern aposta em chegada de Sané, do City: "estou muito confiante"

Niko Kovac descreve o atacante alemão como "o jogador dos sonhos"

O técnico do de Munique, Niko Kovac, está confiante para a contratação de Leroy Sané, do . O jogador chegaria ao clube para substituir Arjen Robben e Franck Ribery, que deixaram saíram após longos anos de conquistas.

Em entrevista à ZDF, Kovac descreveu Sané como "o jogador dos sonhos" e segue sonhando com a chegada do atacante alemão.

"A diretoria do nosso clube está muito comprometida com isso e estou muito confiante. Suponho que podemos conseguir", afirmou.

"Sane é um grande jogador de fubol, provou isso na e com a seleção nacional", completou.

As negociações, no entanto, seguem complicadas, já que Pep Guardiola, comandante do Manchester City, já afirmou que conta com o jogador para a próxima temporada.