Técnico do Barcelona-EQU põe Flamengo como "mais poderoso do continente" e projeta semifinal

Fabián Bustos comentou o duelo contra o Flamengo, e não quer confronto quase definido para a volta

As semifinais da Libertadores vão começar nesta terça-feira (21), com o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Barcelona-EQU, único time de fora do Brasil que continua na disputa pelo título sul-americano. E, para passar por um dos gigantes do continente, os equatorianos têm um plano.

Depois de eliminar o Fluminense e estragar a semifinal brasileira da Libertadores, o Barcelona quer repetir o feito e não deixar o Brasil já garantir mais um título da competição. Para isso, porém, os equatorianos terão que voltar ao Rio de Janeiro, desta vez para enfrentar o Flamengo, o time mais poderoso do continente, segundo o treinador da equipe de Guayaquil.

Às vésperas do primeiro jogo da semifinal, Fabián Bustos, técnico do Barcelona deu uma entrevista coletiva e falou sobre o que espera do confronto e como pretende que sua equipe se porte durante os 180 minutos que definem a vaga na grande final.

"A diferença econômica é enorme, mas também tinha sido em outras ocasiões na história do clube. O Barcelona com trabalho em grupo e junto com sua torcida, com seu esforço, conseguiu. Não é fácil, é complexo, mas tentaremos ser competitivos. Quando o jogo começa, a diferença de plantel não importa. Estamos com muita fé", disse o treinador.

Reconhecendo a qualidade do Flamengo, Bustos disse que um dos objetivos do Barcelona é não deixar o adversário definir o confronto já neste primeiro jogo, em que atua em casa. "Queremos fazer 180 minutos intensos, concentrados e ter a bola o máximo de tempo possível. São muitos detalhes para tentarmos passar pelo time mais poderoso do continente", disse. "Em todos os jogos que vi, tentaram ser protagonistas. Para nós seria muito importante fazer um gol. Não acredito que vá ser um jogo totalmente aberto, por ser um confronto de 180 minutos. Nós tentaremos que não se defina nestes 90 primeiros".

O primeiro jogo da semifinal, que também marca a primeira vez de Bustos nesta fase da Libertadores, será nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta, exatamente uma semana depois, no dia 29 de setembro, no mesmo horário, será no Estádio Monumental de Guayaquil, casa do Barcelona.