Técnico do Aston Villa, Unai Emery afirma que o Manchester United de Michael Carrick está no “mesmo nível” do Barcelona apesar da crise em Old Trafford

Uma viagem difícil a Manchester

O Aston Villa viaja para o noroeste da Inglaterra no domingo com uma sequência de cinco jogos sem perder e em busca de recuperação após uma decepção na Europa. A equipe de Emery chega a Old Trafford abalada por uma contundente derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League.

Embora o mandante faça uma campanha doméstica ruim sob o comando de Carrick, com apenas uma vitória no campeonato, o técnico do Villa se recusa a subestimá-lo. O espanhol tem um histórico pessoal péssimo em Old Trafford: nunca venceu uma partida no estádio em toda a sua carreira como treinador.

O mais alto nível de competição

Em entrevista à imprensa, Emery comparou o próximo desafio na Premier League à recente derrota sofrida na Catalunha. Ele ressaltou que sua equipe precisa se preparar para enfrentar um adversário de alto nível, independentemente da atual posição do United no campeonato.

“Jogamos como planejamos [contra o Barcelona], mas não foi suficiente, porque o nível que enfrentamos é o mais alto nos jogos da Premier League e da Champions League”, afirmou Emery. “No domingo, o Manchester United estará no mesmo nível do Barcelona. É nisso que estamos tentando trabalhar com os jogadores, e é claro que será muito, muito exigente.

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“O Manchester United é um clube fantástico, está jogando muito bem e, no ano passado, conseguiu se classificar para a Champions League. Começou o campeonato sem consistência, mas deve recuperá-la. Portanto, será uma partida muito, muito difícil.”

Um histórico ruim em Old Trafford

O histórico recente do Villa nesse confronto também é desanimador: a equipe perdeu em suas últimas seis visitas, considerando todas as competições. Emery sabe bem que seus jogadores precisam superar esse obstáculo psicológico.

“É o Manchester United, e temos exemplos muito claros: não vencemos uma partida lá há quatro anos. Isso mostra como é difícil para nós”, admitiu. “Old Trafford é um enorme desafio para mim, para os jogadores e para a trajetória que construímos juntos aqui, porque não estamos conseguindo vencer lá.

“Sofremos algumas derrotas duras, como há dois anos, quando estivemos perto de nos classificar para a Champions League no último jogo e perdemos. Perdemos a chance. Por isso, é sempre muito, muito difícil lá.

“Precisamos jogar da melhor maneira possível, tanto individual quanto coletivamente. Temos muito trabalho a fazer e, ao mesmo tempo, precisamos competir.”

Mais pressão sobre Carrick

Enquanto Emery negocia um novo contrato em West Midlands, encerrar seu jejum de vitórias em Old Trafford seria uma importante demonstração de suas ambições. Conquistar os três pontos neste fim de semana é fundamental para manter a boa fase da equipe no campeonato.

Uma vitória no domingo aumentaria as dificuldades de Carrick e mostraria que o Villa finalmente pode superar seu histórico de derrotas fora de casa nesse confronto. Os visitantes precisarão de uma atuação impecável para manter o embalo na Premier League.