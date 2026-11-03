Técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou rebate afirmação de que sua equipe é mais perigosa sem Cristiano Ronaldo após vitória por 6 a 2 sobre o Pakhtakor

Treinador australiano defende decisão de poupar o capitão
Postecoglou minimizou as perguntas sobre a ausência de seu capitão após uma vitória continental convincente fora de casa no Uzbequistão. O vencedor de cinco Bolas de Ouro, de 41 anos, ficou em casa para se recuperar depois de marcar três gols em 15 minutos em sua partida anterior pelo campeonato nacional. Mesmo sem o veterano atacante, o atual campeão do Campeonato Saudita ampliou para seis jogos sua sequência de vitórias em todas as competições.
Declaração de Tajiev provoca resposta imediata
Durante uma breve entrevista coletiva após a partida, jornalistas lembraram ao ex-treinador da seleção australiana que Kamoliddin Tajiev, técnico do Pakhtakor, havia afirmado antes do jogo que o clube de Riad representava uma ameaça maior sem Ronaldo em campo.
Postecoglou respondeu: "Mas Cris jogou a última partida e marcamos cinco gols. Quer Cris jogue ou não, o mais importante é que os jogadores que atuaram hoje tiveram um desempenho de altíssimo nível.
"Sabemos que o adversário se saiu muito bem contra as outras equipes sauditas, então não seria fácil. Mas nosso desempenho ofensivo, de modo geral, foi muito, muito bom. Tenho certeza de que, se Cris estivesse aqui, também teria sido muito bom."
Ao comentar a ampla margem da vitória em Tashkent, o australiano acrescentou: "Estou satisfeito com os jogadores. Boa atuação. Marcamos seis gols. Merecemos plenamente vencer a partida."
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Joao Felix brilha no Uzbequistão
Como Ronaldo costuma ser dispensado das viagens internacionais durante a fase de liga para controlar sua carga de trabalho, Felix, seu compatriota na seleção portuguesa, assumiu o protagonismo na goleada. O atacante deu a assistência para Abdullah Al-Hamdan abrir o placar aos 15 minutos e marcou duas vezes, aos 17 e aos 32, deixando os visitantes em situação confortável.
Felix deu sua segunda assistência da noite para Abdulelah Al-Amri aos 53 minutos, fazendo o placar chegar a 4 a 1, antes de ser substituído aos 68 minutos, com os três pontos garantidos.
Vitória continental fortalece busca pela classificação
A vitória no Uzbequistão levou o Al-Nassr à parte de cima da classificação da Região Oeste, que reúne 16 equipes. O time soma seis pontos em três jogos, seis a menos que o líder Al-Ain, após uma derrota por 4 a 0 para o clube dos Emirados Árabes Unidos na estreia e uma vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi. O confronto adiado contra o Al-Wasl ainda precisa de uma nova data, depois que problemas de viagem impediram os visitantes de chegar a Riad, e apenas os oito primeiros avançam ao mata-mata. Agora, a equipe de Postecoglou volta suas atenções ao campeonato nacional, no qual ocupa a terceira posição, dois pontos atrás do líder.