O brasileiro Fábio Carille, treinador do Al-Fayha, abriu fogo contra a equipe de arbitragem da partida de seu time diante do Al-Ahli saudita, após a derrota por 3 a 2, na noite de segunda-feira, pelas disputas da décima rodada do Campeonato Saudita de Roshan, contestando a decisão do árbitro de prolongar o tempo de acréscimos do primeiro tempo, que registrou um gol polêmico do Al-Ahli.

O ucraniano Artem Bondarenko, estrela do Al-Ahli, havia marcado o primeiro gol aos três minutos do tempo de acréscimos do primeiro tempo, apesar de o árbitro ter determinado apenas dois minutos, o que gerou uma situação de polêmica.

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Carille demonstrou surpresa com o acréscimo de mais um minuto ao tempo de acréscimos, depois que o árbitro havia determinado dois minutos, afirmando que a comissão técnica do Al-Fayha não tinha conhecimento desse prolongamento, o que o levou a discutir com o árbitro após a partida, especialmente porque o gol veio em um momento que ele considerou determinante para o rumo do confronto.

O treinador do Al-Fayha disse durante a coletiva de imprensa após a partida: "Discuti com o árbitro por que ele acrescentou um minuto ao tempo de acréscimos no fim do primeiro tempo, no qual veio o gol do Al-Ahli, e ele disse que acrescentou um minuto em acordo com o quarto árbitro, e nós, como comissão técnica, não sabíamos disso, e eu estou surpreso com o que aconteceu".

As reclamações de Carille não pararam no episódio da arbitragem, pois ele afirmou que sua equipe era capaz de sair com um resultado melhor, apontando para as chances desperdiçadas por seus jogadores durante o primeiro tempo, ao mesmo tempo em que considerou que o Al-Ahli não ofereceu grande perigo ao gol de seu time antes de marcar.

O treinador brasileiro acrescentou que o Al-Fayha teve chances que poderia ter aproveitado para decidir o confronto, considerando que sua equipe não obteve o resultado que merecia de acordo com o que apresentou durante períodos da partida, apesar de o Al-Ahli ter conseguido aproveitar suas oportunidades e sair com os três pontos.

O gol tardio acendeu ampla polêmica após a partida, especialmente porque sua marcação veio após a ultrapassagem dos dois minutos anunciados como tempo de acréscimos, enquanto o ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal "Al-Jazeera", confirmou a validade da decisão de validar o gol, esclarecendo que o tempo anunciado representa um limite mínimo e que é permitido ao árbitro prolongá-lo.

Dessa forma, os pontos de vista divergiram entre a contestação de Carille quanto à falta de comunicação do prolongamento à sua comissão técnica e a opinião do especialista em arbitragem, que apoiou a decisão do árbitro de validar o gol do Al-Ahli.



