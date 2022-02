Técnico do Al Ahly destaca 'Palmeiras europeu' antes da semifinal do Mundial

Após vencer o Monterrey nas quartas de final, o Al Ahly já se prepara para enfrentar o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, na próxima terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília).

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Pitso Mosimane destacou a força técnica do elenvo Alviverde.

"Não podemos falar do Palmeiras como se fosse algo menor. Eles têm um treinador europeu excelente e são campeões da América do Sul. Venceram partidas como contra o Flamengo. São muito táticos", disse.

"Abrir o placar será algo que vai nos dar uma vantagem importante. O Palmeiras é um grande clube, mas nós também somos", continuou.

"Não temos nada a perder e muito o que ganhar. Eles (Palmeiras) têm jogadores excelentes, alguns vêm do futebol europeu. Mas futebol é futebol, e ele fala no campo. O que importa é o compromisso com o jogo", completou.

As equipes se enfrentaram na disputa pelo bronze na temporada passada, com o time saudita levando a melhor nos pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar.

Para Mosimane, o cenário de terça-feira será diferente.

"Temos que ser sinceros: vencemos (o jogo da edição de 2020) nos pênaltis. O treinador do Palmeiras é muito técnico, muito tático. Hoje, vencemos porque jogamos muito bem do ponto de vista tático, de como defender, como pressionar. Esse jogo (contra o Palmeiras) será muito tático", concluiu.