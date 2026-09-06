Técnico do Ajax, Míchel explica por que Tolu teve de dar lugar a Dolberg após uma hora de jogo

Tolu Arokodare marcou contra o PSV no sábado, mas não ficou os 90 minutos em campo na Johan Cruijff ArenA. O técnico do Ajax, Míchel, explicou à ESPN por que o centroavante de grande estatura foi substituído por Kasper Dolberg após uma hora de jogo.

“Por falta de energia”, explicou o treinador espanhol após a partida sobre a saída de Tolu no momento em que o Ajax via uma desvantagem de 2 a 1 no clássico da parte de cima da tabela da Eredivisie.

“Tolu é um jogador que todos nós apoiamos. Talvez ele não tenha atingido seu melhor nível. Precisávamos de pernas frescas para pressionar e para tentar buscar a profundidade. Foi isso que tentei depois com Leonardo e Dolberg. Acho que são dois grandes jogadores”, acrescentou Míchel à sua análise sobre Ajax x PSV.

Míchel tentou fazer a diferença fazendo seus jogadores buscarem a profundidade contra os zagueiros centrais do PSV. “Hoje (sábado, red.) isso não deu certo. Mas as substituições servem para que o time possa continuar lutando cem por cento. Foi por isso que as fizemos.”

O técnico do Ajax queria que Tolu atuasse realmente como referência desde o início. “Ele tinha de nos permitir segurar a bola, para que pudéssemos jogar como equipe. Mas suas primeiras ações não me agradaram.”

“Sou sempre muito apaixonado, e ele também. À beira do campo, vemos tudo com muito mais clareza. Pedi ao Tolu mais determinação e energia nas ações”, disse o treinador derrotado.

Dolberg também não conseguiu fazer a diferença na reta final. O PSV marcou mais uma vez nos acréscimos e deixou Amsterdã com uma vitória por 3 a 1.