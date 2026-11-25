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O Ajax tem jogos importantes nesta semana, tanto pela Conference League quanto pela Eredivisie, contra o FC Thun e o Feyenoord. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o técnico Míchel Sánchez deixou claro que Julian Brandt e Anton Gaaei não começarão as duas partidas como titulares.

Brandt se lesionou contra o AZ no fim de outubro e, por isso, perdeu os jogos contra FC Midtjylland e FC Twente. Ele voltou a campo no último domingo, contra o ADO Den Haag, quando entrou a 20 minutos do fim. Gaaei se lesionou no início de outubro, enquanto estava com a seleção dinamarquesa, e também retornou contra o ADO.

Havia, ainda, alguma dúvida sobre o goleiro Marc ter Stegen. O alemão começou no banco de reservas contra o ADO, para surpresa de muitos. Ter Stegen não voltou totalmente recuperado do período com a seleção, e Míchel decidiu dar uma oportunidade a Maarten Paes no gol. Agora, Ter Stegen parece estar plenamente recuperado.

“No caso de Julian e Anton, não acho que eles possam jogar 90 minutos duas vezes em um intervalo tão curto”, disse Míchel na entrevista coletiva, segundo o De Telegraaf. “No caso de Marc ter Stegen, isso é possível. Vamos avaliar o que é melhor para o time, tanto para amanhã (quinta-feira, nota da redação) quanto para domingo.”

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O meio-campo terá uma mudança de qualquer maneira por causa da lesão de Jorthy Mokio. O congolês sofreu uma fratura na fíbula contra o ADO e ficará afastado por cerca de quatro meses. “É, claro, uma grande perda, sobretudo porque ele tem características específicas que se encaixam no que queremos fazer”, afirmou Míchel.

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“Mas temos jogadores suficientes no elenco para encontrar soluções diferentes.” A expectativa é que Sofyan Amrabat, recém-recuperado de uma lesão na virilha, volte ao time titular. Nordin Amrabat disse na segunda-feira, no Rondo , que seu irmão mais novo será titular na quinta-feira e, “normalmente, também no domingo”. Yves Bissouma não pode jogar contra o Thun.

O Ajax pode dar um passo importante na Conference League. Depois de um começo ruim, o time de Amsterdã soma seis pontos em três jogos. Com mais uma vitória, ficaria bem mais perto de uma vaga entre os oito primeiros. Se terminar as seis rodadas entre os oito melhores, o Ajax poderá pular a fase intermediária da competição europeia.

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Atual campeão suíço, o Thun ocupa neste momento a nona posição entre os 12 times do campeonato nacional. Na Europa, sua situação não é muito melhor: tem três pontos e está em 20º lugar. “Será um jogo difícil”, avalia Míchel, apesar disso. “Eles sofrem muitos gols, mas também marcam muitos.” No campeonato, o Thun marcou 29 gols e sofreu 40.

Por fim, Míchel também falou sobre o Feyenoord. O time de Roterdã perdeu para o FC Porto nesta quarta-feira, pela Champions League (0 a 1), e já acumula sete jogos sem vencer. “Sim, vi o jogo ontem”, disse Míchel ao De Telegraaf. “Achei que o Feyenoord jogou muito bem.”

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“Na minha opinião, eles não mereciam perder. Essa é a realidade. Eles têm dois dias a mais de descanso ou de preparação para domingo, é verdade. Mas, em jogos assim, a mentalidade é muito mais importante do que o aspecto físico. Será uma partida de muita pressão e muita intensidade”, concluiu Míchel.