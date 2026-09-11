O técnico do AC Milan, Rúben Amorim, protagonizou um momento marcante nesta sexta-feira na entrevista coletiva. Exatamente 25 anos após os ataques terroristas nos Estados Unidos, o português fez uma comparação infeliz com aviões.

Durante o compromisso com a imprensa, Amorim projetou a partida de sábado, fora de casa, contra a Lazio e também falou sobre a evolução de sua equipe. "Temos de melhorar em cada sessão de treino."

"É como nos acidentes de avião", prosseguiu Amorim. "É com isso que você aprende... Essa não é uma boa comparação", percebeu então Amorim, rindo de forma nervosa, ao se dar conta de que dia era.

"Mas vocês entendem o que quero dizer. Quando algo dá errado, absorvemos toda a informação e a aplicamos nos treinamentos."

Amorim também falou, entre outros assuntos, sobre Alphadjo Cissè, que no último inverno esteve muito perto de uma transferência para o PSV. O italiano, de 19 anos, começou a temporada de forma excelente, com dois gols em seus três primeiros jogos na Serie A pelo Milan.

Cissè, que mostrou sua classe, entre outras coisas, com um lindo chute contra a Juventus, tem excelente chance, segundo a imprensa italiana, de ser convocado pela primeira vez para a seleção nacional na próxima semana.

"Ele está pronto", acredita Amorim. "Mas precisa de tempo para amadurecer. Vi uma diferença entre suas atuações fora de casa e em San Siro. San Siro é um ambiente difícil, então ele precisa se adaptar a todos esses pequenos detalhes."

"Vamos dar tempo ao Cissè. Se ele treinar e jogar com a seleção nacional, não vai sentir vergonha nem se esconder do jogo. Ele está pronto, mas precisa de tempo para se tornar o jogador que pode ser. Ainda tem muito a aprender", concluiu Amorim.



