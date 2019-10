Um fato curioso chamou a atenção na na última quarta-feira (09). O treinador alemão Daniel Stendel foi demitido do Barnsley, time da segunda divisão inglesa, e ganhou uma "festa de despedida" por parte da torcida em um pub da cidade.

O Barnsley tem apenas seis pontos em 11 rodadas do certame e o alemão não resistiu à má sequência. Poucas horas depois da demissão, ele foi visto em meio a muitos torcedores em um pub e um vídeo registra o momento em que ele bebe um shot de tequila.

