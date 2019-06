Técnico demitido depois de amistoso? Foi no Brasileirão e a proeza é do CSA

Um dos heróis no acesso dos alagoanos para a primeira divisão, Marcelo Cabo deixa o clube após derrota para o Sport

Marcelo Cabo não é mais treinador do . Neste domingo (30), o clube alagoano anunciou a demissão após derrota por 3 a 1 para o ... um jogo amistoso! O caráter amigável e de testes foi tão grande que o comandante azulino efetuou um total de dez substituições.

“Em reunião após o jogo de hoje entre o departamento de futebol e o técnico Marcelo Cabo houve um entendimento e ficou definido que o comandante técnico não segue no CSA. Toda diretoria agradece ao treinador por ter comandado o Maior de Alagoas durante todo esse tempo. Marcelo Ribeiro Cabo foi bicampeão alagoano e levou o Azulão para a elite do futebol nacional. O treinador elevou o futebol local para destaque nacional. Desejamos sucesso no futuro e agradecemos por tudo”, informou o CSA em nota oficial.

Em reunião após o jogo de hoje entre o departamento de futebol e o técnico Marcelo Cabo, houve um entendimento e ficou definido que o comandante técnico não segue no CSA.



Toda diretoria agradece ao treinador por ter comandado o Maior de Alagoas durante todo esse tempo. pic.twitter.com/uPnOA1Pkk8 — CSA (@CSAoficial) 30 de junho de 2019

Marcelo Cabo comandou o clube alagoano em 79 jogos, conquistando 29 vitórias. O acesso ao Brasileirão foi o maior feito, mas não foi o necessário para evitar o desgaste que começou a surgir em 2019.

"Gostaria de deixar o meu agradecimento à diretoria do clube, aos jogadores, os torcedores, à imprensa de Alagoas e as todos os profissionais do CSA com quem tive o prazer de trabalhar. Espero que o clube consiga os resultados e alcance o seu objetivo na temporada", disse Cabo."

O CSA volta a jogar oficialmente em 14 de julho, contra o . No momento, os alagoanos ocupam a vice-lanterna do Brasileirão com seis pontos.