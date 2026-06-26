Técnico de Cabo Verde: “Os jogadores da Arábia Saudita evoluíram bastante... e estamos confiantes na classificação”

Bobista, técnico da seleção de Cabo Verde, elogiou a seleção saudita, considerando que seus jogadores evoluíram bastante nos últimos tempos, e afirmou estar confiante na capacidade de sua seleção de se classificar para a próxima fase.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Bobista disse, em declarações à coletiva de imprensa da partida, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”: “A seleção saudita é um adversário difícil, mas contamos com nossa organização e temos confiança em nosso plano de jogo”.

Ele acrescentou: “Sabemos que a partida será difícil e tentaremos jogar com força e mostrar nossas capacidades. Enfrentamos um adversário com grande habilidade técnica; seus jogadores evoluíram muito, conhecemos a qualidade deles e tentaremos nos manter organizados diante deles”.

E continuou: “Procuramos analisar o desempenho como um todo, e não os indivíduos. Respeitamos muito a seleção saudita, mas queremos impor nosso estilo e estamos confiantes nisso, para avançarmos para a próxima fase”.

Bobista também falou sobre a ausência de alguns jogadores devido a lesões, afirmando: “Não contamos apenas com 11 jogadores; todos os jogadores da lista podem entrar em campo a qualquer momento da partida, por isso temos soluções”.

E concluiu: “Não escalo jogadores apenas para que participem; nosso objetivo é oferecer o melhor para o grupo, independentemente dos indivíduos. Precisamos pensar na classificação para a próxima fase, para que possamos dar ao nosso povo o que ele espera”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.