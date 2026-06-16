Técnico da Uruguai ataca jornalista após empate com a Arábia Saudita... O que aconteceu?

A coletiva de imprensa realizada após o empate entre a Uruguai e a seleção saudita (1 a 1) na estreia do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um clima de tensão, depois que o argentino Marcelo Bielsa, técnico da Uruguai, respondeu em tom severo a um jornalista, recusando-se a responder à pergunta sobre sua presença na reunião da “Fifa” e por não ter levantado a cabeça durante a sessão de fotos.

Bielsa disse com evidente irritação: “Não entendi o que você quis dizer, não devo dar nenhuma explicação sobre isso, não entendo a pergunta. Quando estou sendo fotografado, não sou profissional em tirar fotos, devo olhar nos olhos de quem está olhando para mim?”.

O técnico argentino acrescentou, em tom ainda mais severo: “Acho que há limites para o que eu explico. Se eu estiver olhando para baixo, devo explicar isso? Às vezes, não há necessidade de explicar tudo, e não somos obrigados a ser como modelos de passarela”.

Bielsa comenta sobre a partida contra a Arábia Saudita

Após o fim da polêmica, Bielsa passou a falar sobre a partida, confirmando que houve uma diferença clara entre o desempenho de sua equipe nos dois tempos e indicando que o início foi o motivo que complicou o jogo.

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Ele disse: “Houve uma diferença entre o primeiro e o segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo era algo que poderíamos ter feito desde o início, mas não fizemos. Criamos várias oportunidades e marcamos, mas não aproveitamos algumas delas, e isso acontece no futebol”.

E continuou: “O momento em que a seleção saudita marcou o primeiro gol foi difícil para nós. No primeiro tempo, enfrentamos algumas dificuldades, não mantivemos um ritmo de jogo rápido e cometemos alguns erros, e o adversário aproveitou isso e marcou o gol da vantagem”.

E continuou: “Se não conseguimos manter a posse de bola, a outra equipe passa a ter o controle, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo”.

Bielsa concluiu suas declarações dizendo: “No final, não vencemos a partida, e a seleção saudita estava em boa posição, o que reflete que não apresentamos o desempenho necessário em alguns momentos. Talvez merecêssemos marcar 10 gols no segundo tempo, depois que nosso nível melhorou significativamente”.