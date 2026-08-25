Técnico da seleção, Xavi já está muito preocupado com um jogador da seleção da Holanda

Xavi está muito preocupado com Frenkie de Jong, segundo informou o jornalista Jordi Grau no programa Gol a Gol. O novo técnico da seleção está apreensivo por dois motivos em relação à situação do meio-campista da Holanda.

Xavi foi nomeado pela KNVB há duas semanas como o novo técnico da seleção holandesa. O ex-meio-campista já conhece De Jong dos tempos em que trabalharam juntos no Barça.

De Jong se recupera atualmente de uma lesão no joelho, sofrida no fim da última temporada. Ele jogou a Copa do Mundo com fortes dores e tomando injeções, o que pode ter agravado a situação.

Xavi está muito preocupado com o craque da seleção holandesa por dois motivos. Em primeiro lugar, com a própria lesão. Há a possibilidade de o problema não desaparecer sozinho e De Jong precisar passar por cirurgia. A recuperação, então, ainda pode levar meses.

O novo técnico da seleção também está preocupado com a situação de De Jong no Barcelona. O clube não está satisfeito com o fato de o armador ter seguido jogando com a lesão na Copa do Mundo. Nesse meio-tempo, o técnico Hansi Flick também tirou a braçadeira de capitão dele por esse motivo.

De Jong disputou até agora setenta partidas pela seleção holandesa. Nelas, marcou dois gols.