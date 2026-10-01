A seleção da Holanda arrancou um ponto no fim da noite de quinta-feira contra a Grécia (2 a 2). A equipe do técnico Xavi Hernández foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 após um primeiro tempo dramático. Denzel Dumfries fez autocrítica e reconheceu que houve irritação no vestiário durante o intervalo.

Depois da partida, Dumfries foi questionado pela NOS sobre o que ficou para ele do jogo. "Que não podemos começar assim, claro. Vimos isso contra a Alemanha, e vimos hoje..." Também em e contra a Sérvia (1 a 2), a Holanda voltou melhor depois do intervalo do que havia estado no primeiro tempo.

"É muito fácil dizer: 'isso não pode acontecer com a gente'. Acho que no primeiro tempo não fomos suficientemente ligados. De forma alguma queremos começar de maneira displicente, mas no primeiro tempo você percebe que não vence certos duelos, e isso faz com que eles entrem no jogo."

"Não fechamos os espaços, o que permite que eles cheguem no contra-ataque. E aqueles dois gols, nos quais também tenho responsabilidade no primeiro, claro... Aí fica muito difícil. No segundo tempo, você vê que voltamos com a energia certa. Foi um bom segundo tempo."

Dumfries então foi questionado se Xavi é, no intervalo, "um técnico que fica bravo". "Sim, claro. Você percebe a irritação. Irritação entre nós também. Ficou bem claro que era preciso esquecer o primeiro tempo. E então recomeçar no segundo tempo, porque não foi assim que queríamos começar."

"Então, sim, foi isso que dissemos. Méritos para nós pela forma como viramos isso, por não baixarmos a cabeça e seguirmos em frente imediatamente. Isso faz part of the process." Dumfries foi facilmente superado no lance do 1 a 0 em uma disputa pelo alto, com grandes consequências no fim das contas.

Depois do intervalo, ele parecia ter empatado, mas por uma decisão discutível do árbitro Marco Guida, o gol foi anulado por impedimento. Naquele lance, a questão era se o defensor Panagiotis Retsos tinha controle para afastar a bola. "Para mim estava claro que era disso que se tratava."

"Eu também disse a ele: ele domina a bola, o que cria uma nova situação. Ele pode simplesmente chutá-la para longe, não faz isso, eu a intercepto e faço o gol. Para mim, isso não é impedimento. Mas, enfim, por isso também deu para ver que o VAR (Daniele Chiffi, red.) não o anulou."

Guida foi chamado ao monitor e interpretou ali que houve impedimento. "Para mim, não é impedimento", diz Dumfries, que ficou moderadamente satisfeito com o empate em Tessalônica. "No fim das contas, é um pontinho, mas isso não é suficiente", conclui o lateral-direito.







