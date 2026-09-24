Xavi Hernández relembrou com satisfação sua estreia como técnico da seleção da Holanda, como afirmou após a partida em conversa com Jeroen Stekelenburg, da NOS. Principalmente no segundo tempo, a Holanda conseguiu empurrar a Alemanha para trás, com o empate como consequência justa.

“No primeiro tempo, estávamos nervosos; no segundo, jogamos como queríamos”, começa Xavi. “Mostramos caráter, ambição, intensidade... Tomamos a iniciativa. Claro que isso é só o começo, mas estou muito satisfeito com muitas coisas do segundo tempo.”

Graças a uma assistência magnífica de Ruben van Bommel e ao gol de Cody Gakpo, a Holanda acabou não saindo de mãos vazias. Virgil van Dijk já havia indicado que isso dá um enorme impulso à confiança, e Xavi concorda.

“Fico realmente com uma sensação muito boa por causa disso. Merecíamos mais no fim. Mas criamos chances, pressionamos. Infelizmente perdemos alguns duelos, mas fomos superiores no segundo tempo.”

Na sequência, Xavi aproveita brevemente para destacar o meio-campo da Holanda, apontando Joey Veerman como o grande nome. “No primeiro tempo, Tijjani (Reijnders, red.) era o homem livre. No segundo tempo, foi principalmente Joey (Veerman, red.) quem jogou muito bem.”

“Eu gosto de jogadores refinados, que não perdem a bola com facilidade, que entendem o jogo”, prossegue o técnico da seleção. Veerman parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. “Mas também adoro Quinten, ele ganha duelos. É um perfil bem diferente. Então estou muito satisfeito”, conclui Xavi.