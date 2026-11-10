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Yosua Arya
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Técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino surge como principal alvo do Manchester United enquanto Michael Carrick se aproxima da saída

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Michael Carrick está ameaçado de demissão no Manchester United após um início desastroso de temporada na Premier League, que deixou o clube na luta contra o rebaixamento. A cúpula de Old Trafford teria identificado o técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, como seu principal alvo para impulsionar uma recuperação.

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Carrick corre risco de demissão em Old Trafford

Carrick está prestes a ser demitido pelo Manchester United após um início de temporada historicamente ruim na Premier League. A cúpula do clube está profundamente alarmada com a péssima sequência de resultados, que levou a equipe à zona de rebaixamento.

Com apenas uma vitória em dez jogos no campeonato, o United está a apenas um ponto da lanterna. Apesar da esperança inicial de que Carrick pudesse reverter a queda de rendimento, os dirigentes aceitaram que uma troca de técnico agora é necessária para salvar a temporada.

Pochettino é o principal alvo

Enquanto o clube se prepara para se despedir de Carrick, Pochettino, técnico dos Estados Unidos, desponta como o claro favorito para o cargo, segundo a ESPN. A reportagem indica que o treinador de 54 anos tem a experiência na Premier League e a personalidade forte necessárias para tirar o elenco em dificuldades da situação de risco.

Pochettino, que já foi entrevistado três vezes para assumir o United, renovou seu contrato com a Federação de Futebol dos Estados Unidos em agosto. No entanto, segundo as informações, seu vínculo atual inclui uma cláusula de rescisão de 7,4 milhões de libras que o United precisaria acionar para contratá-lo.

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Queda surpreendente após classificação para a Champions League

A crise atual representa uma queda impressionante para Carrick, que assinou um contrato de dois anos apenas no verão. O treinador de 45 anos causou boa impressão inicialmente após chegar como interino em janeiro e conseguiu levar o Manchester United à classificação para a Champions League.

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No entanto, os dirigentes do clube ficaram chocados com a acentuada piora do desempenho e dos resultados nesta temporada. Embora outros candidatos, como Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Kieran McKenna, tenham admiradores na diretoria, Pochettino continua sendo o principal foco.

O que vem pela frente para o United?

Carrick recebeu uma nova chance no mês passado para interromper a queda, mas apenas uma vitória nos últimos quatro jogos deixou suas perspectivas cada vez mais sombrias. A cúpula do clube, liderada pelo copresidente Joel Glazer e pelo acionista minoritário Jim Ratcliffe, continuará as discussões nos próximos dias para definir os próximos passos.