Mark van Bommel anunciará na sexta-feira sua primeira convocação na seleção da Bélgica, mas não contará com Axel Witsel (37). O jogador, que soma 140 partidas pela seleção belga, colocou um ponto final em sua carreira internacional.

Em maio de 2023, Witsel já havia anunciado sua despedida dos Diabos Vermelhos, mas depois acabou voltando. No verão passado, ele ainda fez parte da convocação de Rudi Garcia para a Copa do Mundo. Agora, Witsel se despede em definitivo.

“Desta vez é para valer. Decidi encerrar minha carreira na seleção”, escreveu Witsel no Instagram. “É hora de dar lugar aos mais jovens e à nova geração.”

“Foi uma enorme honra me dedicar completamente durante dezoito anos. Quando comecei, aos dezoito anos, jamais poderia imaginar que alcançaria tanto. De qualquer forma, vivemos momentos incríveis!”

“Obrigado aos torcedores. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, a todos os meus treinadores e a todas as pessoas dentro da federação que, de perto ou de longe, contribuíram para o meu desenvolvimento durante todos esses anos. Desejo muito sucesso ao time no futuro. Estou convencido de que o futuro é promissor. Eu amo vocês, Bélgica”, disse Witsel.

No início desta semana, Matz Sels (34) também já havia agradecido à seleção. Uma conversa com Van Bommel não conseguiu fazê-lo mudar de ideia. Depois de sua dolorosa ausência na convocação para a Copa do Mundo, o goleiro decidiu que não quer mais correr o risco de uma nova decepção.

Thibaut Courtois também informou que não está disponível para a próxima Data Fifa, na qual a Bélgica disputará os primeiros jogos da Liga das Nações. Mais tarde, quando as Eliminatórias da Euro estiverem no calendário, Courtois voltará a defender a Bélgica.