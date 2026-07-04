Técnico da seleção do Canadá, frustrado após a eliminação na Copa do Mundo contra o Marrocos: “Nós fomos a melhor equipe!”

O técnico da seleção canadense, Jesse Marsch, está bastante chateado com a eliminação de sua equipe na Copa do Mundo. Após um primeiro tempo equilibrado contra o favorito Marrocos, o Canadá sofreu um gol decisivo logo após o intervalo, e o placar acabou ficando em 0 a 3. “Nós fomos a melhor equipe!”, afirma Marsch, mesmo assim, convencido.

O Canadá conseguiu acompanhar o Marrocos de forma surpreendentemente boa no primeiro tempo, que foi marcado principalmente por muitas faltas duras, o que resultou em quatro cartões amarelos para o Marrocos e dois para o Canadá.

No segundo tempo, as coisas logo deram errado para o Canadá, quando Azzedine Ounahi marcou após uma cobrança de falta inteligente de Achraf Hakimi. O Marrocos passou a jogar com muito mais facilidade e marcou mais duas vezes, novamente com Ounahi e Soufiane Rahimi.

Após a partida, perguntaram a Marsch o que sua equipe precisa aprender sobre manter a intensidade nesse tipo de jogo importante. “Cara, nós fomos a melhor equipe! Nós fomos a melhor equipe, não foi?”, reagiu ele com determinação.

“Eles fizeram algumas jogadas melhores do que nós, mas aumentar a intensidade não foi o problema. Eles tiveram um pouco mais de qualidade na fase final do ataque, e nos faltou justamente aquela capacidade de fazer uma jogada decisiva quando era necessário.”

“Mas no que diz respeito ao plano de jogo, à ideia de jogar futebol, à ideia de um grupo de rapazes que acredita em si mesmo e vai com tudo contra uma seleção de ponta, que há tanto tempo não perde... Fomos a equipe muito melhor no primeiro tempo, e até mesmo no início do segundo tempo!”

“Uma única jogada (a cobrança inteligente de falta de Hakimi, nota do editor) levou o placar a 1 a 0; caso contrário, a partida teria sido nossa”, afirmou Marsch. Agora, o Marrocos terá a chance de mostrar seu valor contra a França ou o Paraguai. Essa partida das quartas de final será disputada na quinta-feira à noite, às 22h (horário da Holanda), em Boston.



