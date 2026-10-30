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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ignorou as reclamações do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao convocar Raphinha para os próximos amistosos do Brasil na Ásia. A decisão provocou um novo atrito entre o clube catalão e a Confederação Brasileira de Futebol após os recentes problemas do atacante com lesões.

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Ancelotti mantém posição sobre convocação de Raphinha

O treinador italiano confirmou nesta quinta-feira que o jogador de 29 anos estará entre os convocados para a viagem a Singapura, onde a seleção brasileira disputará dois amistosos contra o Japão e a equipe anfitriã. A convocação ocorre apesar de Raphinha ter voltado a jogar apenas recentemente, após sofrer uma lesão muscular durante a pausa anterior para jogos de seleções, na Austrália. A logística da viagem causou grande preocupação no Spotify Camp Nou: o percurso de ida e volta a Singapura soma quase 22.000 quilômetros. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, já havia manifestado sua frustração, sugerindo que os clubes são penalizados injustamente pelo exigente calendário internacional.

Ancelotti, porém, não cedeu às críticas públicas durante sua entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e reafirmou sua autoridade sobre a convocação da seleção. “Mantemos boas relações com os clubes brasileiros e europeus, com os quais compartilhamos informações sobre os jogadores. Em geral, essa relação é boa”, afirmou, segundo o SPORT.

Seleção brasileira vem em primeiro lugar para Ancelotti

O ex-técnico do Real Madrid adotou um tom mais firme ao ser questionado sobre a pressão de dirigentes de clubes europeus. Ele deixou claro que as necessidades da seleção brasileira sempre teriam prioridade durante as Datas Fifa, independentemente da situação de cada clube em suas competições nacionais. O italiano tem atualmente a missão de reconstruir uma equipe que enfrentou dificuldades em grandes torneios recentes e vê cada período de jogos internacionais como uma etapa fundamental desse processo.

Embora tenha demonstrado alguma flexibilidade com clubes brasileiros como Flamengo e Palmeiras, que estão envolvidos em uma disputa acirrada pelo título, Ancelotti não concedeu o mesmo tratamento às equipes europeias. Ele insiste que a “espinha dorsal” da seleção precisa permanecer reunida. “Não recebemos pedidos específicos, nem precisamos deles. Nas Datas Fifa, vamos convocar os jogadores que consideramos importantes para a seleção brasileira”, explicou.

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“Este é um momento delicado. Por isso, convocamos apenas um jogador por equipe e decidimos não chamar ninguém do Flamengo ou do Palmeiras, porque eles estão disputando o título.”

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Preparação para um novo ciclo de Copa do Mundo

A presença de Raphinha faz parte de uma estratégia mais ampla para integrar jovens jogadores sem abrir mão de um núcleo de líderes experientes. Ancelotti destacou que o grupo conta com quinze jogadores com menos de 23 anos, mas acredita que atletas consagrados são necessários para orientar a próxima geração. O jogador do Barcelona é considerado um dos cinco pilares fundamentais da atual equipe.

“Iniciamos um projeto de renovação e agora é o momento ideal para isso. Em setembro, começamos a avaliar jogadores mais jovens e agora continuamos a fazer isso com atletas que podem ser o futuro da seleção brasileira. Fizemos uma convocação equilibrada, com nove jogadores em idade olímpica e até quinze com menos de 23 anos”, explicou o treinador.

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“Escolhemos cinco jogadores que estiveram na última Copa do Mundo e que serão importantes neste novo ciclo, em que disputaremos a Copa América e outra Copa do Mundo. Esses jogadores são Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinícius Junior e Raphinha.”

Versatilidade tática e a função de camisa 9

Além da controvérsia sobre a convocação, Ancelotti falou sobre a evolução da função de Raphinha em campo. Sob o comando de Hansi Flick no Barcelona, o brasileiro tem atuado com frequência como centroavante ou como um camisa 9 de maior mobilidade, deixando sua posição tradicional pelas pontas. Questionado se pretendia repetir essa experiência tática na seleção, Ancelotti preferiu não detalhar seus planos para os dois próximos amistosos.

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“Temos atacantes versáteis, que podem ocupar várias posições. Eu me concentro no que podemos fazer, não na qualidade dos adversários. Continuaremos jogando com três meio-campistas e três atacantes”, afirmou Ancelotti.