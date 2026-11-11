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No coração da capital Praga, onde os olhares da Europa se voltam para um confronto que parece decidido no papel, a seleção da República Tcheca enfrenta o último teste de orgulho, sem um único ponto após quatro derrotas, diante da seleção espanhola, que lidera o grupo com aproveitamento perfeito e só conhece a vitória.

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Mas o técnico Santi Denia, que conhece os segredos da "La Roja" mais do que ninguém, recusou o discurso de rendição e saiu para afirmar que a ausência de Lamine Yamal, Rodri e Dani Olmo "não é uma boa notícia", e que sua seleção não se limitará a defender, mas jogará para quebrar a série de vitórias da Espanha e conquistar seu primeiro triunfo, numa noite em que quer transformar o impossível em realidade.

A seleção tcheca recebe a espanhola, nesta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, num confronto que reúne uma equipe que lidera o grupo com aproveitamento perfeito e 12 pontos, e outra que ocupa a lanterna sem nenhum ponto, em busca de um raio de esperança que lhe devolva a vida e a dignidade diante de sua torcida.

A ausência de Lamine não é uma boa notícia

Denia iniciou sua fala comentando sobre as ausências importantes no elenco da seleção espanhola, com destaque para Lamine Yamal, Rodri e Dani Olmo, afirmando que a ausência deles não pode ser considerada uma vantagem para sua seleção.

O treinador espanhol que comanda a seleção da República Tcheca disse, em declarações divulgadas pela rádio "Cadena SER": "Não é uma boa notícia a ausência de Lamine e Rodri, gostaríamos de ter Lamine Yamal, a torcida paga o preço do ingresso para ver Lamine, mas isso não está em nossas mãos".

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E acrescentou: "Eu menciono os reservas para vocês? É isso que faz da Espanha a melhor. É uma pena a ausência deles, pois a torcida anseia por vê-los, mas faremos o nosso máximo para vencer e apresentar o melhor que temos".

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Denia enfatizou que a ausência dos três craques não mudará nada na identidade da seleção espanhola, explicando: "Isso não muda nada para nós, pois o estilo de jogo da Espanha não mudou, e a estrutura do adversário é a mesma. Para defender contra Lamine, precisamos do apoio da equipe, mas isso deve ser sempre coletivo. Defender e atacar como uma só equipe, não pedimos aos jogadores que travem duelos individuais".

Seguindo pelo caminho certo

Apesar dos resultados negativos que a seleção tcheca obteve até agora, Denia se mostrou confiante em seu projeto e fiel à sua filosofia, que tenta incutir em seus jogadores.

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Ele disse: "Estamos seguindo pelo caminho certo. Quando os jogadores não se convencem da sua mensagem, você percebe isso. E a verdade é que eles, Pavel Nedvěd e a direção esportiva acreditam nela. Eles estão aproveitando esse caminho, que é o ideal para seguir em frente. E nós acreditamos nele".

O treinador apontou que sua seleção entra na partida sem nenhuma ausência, algo que considerou um ponto positivo importante antes de um confronto dessa magnitude, dizendo: "Veremos a escalação que a Espanha escolherá e a escalação que podemos escolher. Não temos nenhuma ausência, e isso é o mais importante".

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Patrik Schick: um capítulo encerrado temporariamente

Denia abordou a ausência do atacante Patrik Schick, que decidiu se aposentar do futebol internacional após a Copa do Mundo, depois de ter marcado 26 gols com a camisa da seleção, afirmando respeitar a decisão do jogador e recusando transformá-la em crise.

Ele disse: "Prefiro falar sobre os que estão presentes atualmente. São eles que precisam apresentar um bom desempenho amanhã. A porta está aberta para qualquer um que queira se juntar, todos ficaríamos felizes com seu retorno porque ele é um exemplo para todos, mas é uma decisão pessoal, e prefiro falar sobre os que estão presentes atualmente".

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Um confronto especial com sabor espanhol

A partida de amanhã tem um caráter especial para Denia, que enfrenta a seleção de seu país pela segunda vez como técnico da República Tcheca, ele que conhece o futebol espanhol por dentro após longos anos que passou treinando as seleções sub-17, sub-19 e sub-21.

Ele afirmou: "Conheço todos eles, e é um prazer vê-los, mas assim que a partida começa, a gente esquece tudo. Depois da partida deles contra nós, espero que continuem suas vitórias, mas precisamos quebrar a série de vitórias deles, infelizmente".

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Denia não escondeu seus sentimentos em relação aos jovens jogadores que treinou no passado, com destaque para Fermín López, que elogiou de forma especial, ao relatar: "Não sou objetivo na minha avaliação dos jogadores, porque considero muitos deles, como Fermín, como meus filhos, e estou muito feliz com seu desempenho. Ele está aproveitando muito o seu tempo".

Diferenças e uma ambição legítima

Denia reconheceu a existência de diferenças claras entre o futebol tcheco e o espanhol nos estilos de jogo, mas defendeu o campeonato local, dizendo: "Também há equipes aqui que competem com força. O Slavia, por exemplo, está na Liga dos Campeões da Europa. É verdade que não é o Campeonato Espanhol, mas estamos felizes com o Campeonato Tcheco".

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O treinador encerrou sua fala traçando o roteiro para alcançar a surpresa, afirmando que vencer a Espanha exige perfeição em todos os detalhes.

O treinador espanhol concluiu suas declarações dizendo: "Precisamos jogar uma partida perfeita. As bolas paradas, o jogo defensivo, a pressão e o bloco defensivo. Nossa missão é fazer os jogadores acreditarem na possibilidade de conquistar isso".