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Oliver Glasner fez nesta quarta-feira uma análise franca da situação do Nottingham Forest quando chegou ao clube. Para o técnico austríaco, os padrões estavam longe de ser elevados.

Glasner assinou com o Forest no verão passado, após alguns anos de muito sucesso no Crystal Palace. Até agora, porém, sua passagem pelo City Ground tem sido bastante decepcionante: os Tricky Trees ocupam a 17ª posição na Premier League, apenas dois pontos à frente do lanterna Palace.

O Forest se prepara para receber o Chelsea na noite da próxima sexta-feira. “Estabilidade em uma organização significa ter padrões”, disse Glasner. “Todo mundo que chega se compromete com esses padrões. Acho, para ser muito sincero, que os padrões não eram altos o suficiente.”

“Temos jogadores que estão aqui há quatro anos e não falam inglês”, afirmou Glasner, sem citar nomes. “Se você vai para a Itália, depois de três meses qualquer jogador já dá uma entrevista em italiano. Se quero ser técnico na Inglaterra, preciso falar inglês. Se quero ser técnico na Itália, preciso falar italiano.”

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“Caso contrário, Oliver Glasner, se você quer falar no seu próprio dialeto, fique em casa, na Áustria. Lá todo mundo entende você, mas em nenhum outro lugar”, disse o técnico de 52 anos, natural de Salzburgo.

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“Queremos construir um Nottingham Forest estável, capaz de jogar de forma consistente na metade de cima da tabela da Premier League. Estamos quase lá. Estamos convencidos de que sabemos quais passos precisamos dar.”

“Continuamos muito ambiciosos, mas parece que isso está levando um pouco mais de tempo do que todos esperávamos. O objetivo é trazer estabilidade ao clube, e seguimos trabalhando nisso.”

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“Sabíamos que este seria um período de transição, por assim dizer. Continuamos muito ambiciosos, mas também temos muitos problemas a resolver.”

Glasner conversou na segunda-feira, em Londres, com o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis. “Ele perguntou: ‘Do que vocês precisam? O que querem melhorar no elenco, na comissão técnica e no ambiente?’”, revelou Glasner. “Ele quer o melhor para o Nottingham Forest, quer o melhor para todos aqui.”

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Segundo a BBC Glasner quer receber cinco novos jogadores em janeiro. “Precisamos fazer melhorias no elenco, na comissão técnica e no ambiente, e é sobre isso que estamos conversando. Foi um encontro fantástico, e as seis horas de viagem certamente valeram a pena”, concluiu Glasner.