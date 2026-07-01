Técnico da Noruega esclarece a verdade por trás de sua mensagem provocativa a Ancelotti

O técnico da Noruega, Ståle Solbakken, quebrou o silêncio ao esclarecer que sua última declaração, feita antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo e amplamente divulgada pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não foi uma provocação.

Um vídeo divulgado pela Federação Norueguesa de Futebol mostrava Solbakken fazendo um discurso motivacional aos seus jogadores após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, encerrando seu discurso com a frase: “E espere, Carlo Ancelotti, estamos indo atrás de você!”. O vídeo gerou grande polêmica e foi considerado por alguns como uma mensagem de desafio ao técnico italiano antes do confronto tão aguardado.

Mas Solbakken se apressou em esclarecer a situação em entrevista aos jornalistas na quarta-feira, afirmando que o assunto “está longe de ser uma provocação”, e disse: “Ancelotti é talvez o maior técnico da história do futebol europeu, ao lado de Guardiola, Mourinho e mais um ou dois outros do ponto de vista histórico; tenho todo o respeito por ele”.

O técnico norueguês revelou sua boa relação com o italiano, mencionando que o encontrou várias vezes quando era técnico do Copenhague, em confrontos contra o Chelsea e o Real Madrid na Liga dos Campeões.

E acrescentou: “Ele é uma pessoa maravilhosa, com muito senso de humor, e temos todo o respeito por ele e pelo Brasil. Por isso, acredito que eles consigam ver o lado engraçado da situação; não foi uma análise profunda”.

Sobre as lembranças da vitória da Noruega sobre o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, quando ele era jogador, Solbakken concluiu: “Isso aconteceu há tanto tempo que não vai influenciar a partida de domingo. Temos um grande respeito pelo que o Brasil conquistou e pelo que representa no futebol”.