Técnico da Juventus, Luciano Spalletti admite que a classificação da Serie A tem pesado na cabeça dos jogadores após derrota surpreendente para o Genoa

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Luciano Spalletti expressou profunda preocupação com o estado psicológico do elenco da Juventus após uma derrota prejudicial diante do Genoa. O técnico da Juventus sugeriu que a posição atual do clube na tabela da Serie A está começando a afetar negativamente o desempenho de seus jogadores em campo.

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Pressão aumenta na Juventus

Spalletti não escondeu a frustração após a atuação decepcionante da Juventus no Marassi, onde a equipe foi derrotada por um Genoa resistente. O experiente treinador apontou o peso psicológico que afeta seu elenco atualmente e observou que a pressão causada pela posição no campeonato está se tornando um obstáculo visível. Com os resultados não saindo como esperado, o peso das expectativas parece prejudicar a capacidade da equipe de executar o que foi planejado nos jogos.

“Agora acontece comigo com frequência até demais de me surpreender com o que vi em uma partida, que é diferente do que vi na anterior”, explicou o treinador, segundo a Sky Sport Italia. “Em Lecce, eu tinha visto certas coisas. Depois, não treinamos e hoje vejo outras. Hoje em dia, joga-se em ritmo acelerado, com muita intensidade, há disputas por toda parte, e continuamos frágeis nesse aspecto. Eles também marcaram dois gols por nossa responsabilidade. Tivemos algumas chances e, depois, tudo ficou mais pesado. Até a posição que ocupamos no campeonato e os resultados que conquistamos estão pesando um pouco na nossa cabeça.”

Pedido de desculpas à torcida da Juventus

Ciente da gravidade da derrota e da má atuação, Spalletti aproveitou a entrevista coletiva após o jogo para pedir desculpas diretamente aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe. Sem buscar desculpas para a derrota e para a atuação sem vida, o treinador deu prioridade a se dirigir aos torcedores antes de analisar o que deu errado em campo.

“A primeira coisa a fazer é pedir desculpas a eles. Depois, podemos falar sobre tudo. Se tivermos de falar das dificuldades que enfrentamos hoje à noite, é bem fácil. Não estivemos à altura no aspecto físico nem nas disputas de bola. Perdemos em tudo no quesito intensidade”, afirmou o treinador.

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Dificuldade para vencer as disputas de bola

O Genoa levou a melhor na batalha tática principalmente nas disputas individuais, algo que Spalletti reconheceu prontamente. Ele admitiu que a intensidade do adversário foi muito superior à de seus jogadores, criando um desequilíbrio significativo em campo. Essa falta de competitividade é uma grande preocupação para o treinador diante de uma sequência difícil de jogos que colocará à prova a profundidade e a determinação do elenco.

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“É justamente a intensidade com que os adversários chegam até nós em comparação com a nossa que me preocupa um pouco, porque já falamos muito sobre isso. Mas, se você fala de cabeça quente, corre o risco de causar mais danos. Por isso, estou levando um pouco mais de tempo para avaliar certas questões”, explicou Spalletti. “É claro que, se não elevarmos esse nível nos treinos, será difícil fazê-lo em uma partida. Estamos com um pouco de dificuldade porque estes são os jogadores que temos. Uns entram mais cedo, outros mais tarde. Optei por deixar Woltemade de fora para não dar referências aos zagueiros do Genoa.”

Qualidade do elenco em questão

Spalletti foi além e questionou se o atual grupo de jogadores tem as características necessárias para competir no mais alto nível. Após uma atuação preocupantemente apática, o treinador criticou a evidente falta de garra da equipe e alertou que será preciso encarar a realidade para ainda tentar alcançar seus objetivos.

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“Colocamos pouco de tudo em campo e precisamos verificar se esses jogadores têm esse ‘tudo’. Caso contrário, teremos de repetir o que já foi dito e dar um passo atrás para entender qual é a situação atual”, comentou. “Mas, de fato, houve muito pouco, pouca luta. Temos de perceber isso e colocar algo mais em campo, desde que tenhamos esse algo mais.”