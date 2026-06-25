Técnico da Itália: para Malagò, é hora de decidir; nas apostas, Mancini (1,72) é o favorito em relação a Conte (2,00)

Agora é oficial: Giovanni Malagò é o novo presidente da FIGC, substituindo Gabriele Gravina, que renunciou após a Itália não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026. Superada a decepção, a Seleção terá que virar a página mais uma vez, começando pelo banco de reservas. Justamente a escolha do novo técnico será uma das primeiras e mais delicadas decisões para o novo presidente da federação.





As casas de apostas estão certas: será uma disputa entre dois candidatos, com um toque do passado. Segundo os especialistas da Snai e da Sisal, na pole position está Roberto Mancini: o retorno do técnico vencedor da Euro 2020 tem cotação de 1,72. Logo atrás vem o ex-técnico do Napoli, Antonio Conte, cuja segunda passagem pela seleção italiana tem cotação de 2,00. Mais distantes estão os demais candidatos, entre os quais se destaca Claudio Ranieri com cotação de 8,00, enquanto o sonho improvável chamado Pep Guardiola parece decididamente distante, com cotação de 16,00. O processo de seleção para a nova reconstrução da seleção italiana está aberto: cabe a Malagò decidir a quem confiar as chaves da recuperação.