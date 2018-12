Técnico da Inter de Milão critica Naingollan por falta de profissionalismo: "O futebol não é a prioridade dele"

Meia causou problemas recentemente após ter áudio vazado na imprensa no qual afirma que gostaria de voltar a jogar pela Roma

O técnico da Inter de Milão, Luciano Spalletti, criticou o meia Radja Nainggolan por falta de profissionalismo e compromisso com o futebol após a vitória de 1 a 0 sobre o Empoli no último sábado (29).

"Radja tem o foco voltado para outras coisas e, quando se coloca muitas prioridades na frente do futebol, não se conquista nada. Ele tem três ou quatro coisas como prioridade acima do futebol e algumas delas precisam ser deixadas de lado", comentou Spaletti em entrevista coletiva.

O belga foi protagonista de um áudio polêmico veiculado na imprensa no qual afirma que a torcida da Inter era muito exigente e que, por conta disso, gostaria de retornar à Roma, equipe que defendeu entre 2014 e 2018, quando foi adquirido na janela de transferências em junho. Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Confira os números de Radja Nainggolan na temporada 2018/19 da Serie A:

O treinador ainda comentou sobre a relação do clube com o jogador e que as advertências servem para uma boa finalidade.

"Nós o amamos. Ele é uma pessoa sensitiva e tem todas as qualidades de alguém que possui bom comportamento. Mas até mesmo os pais advertem os filhos", disse o comandante da agremiação Nerazzurri.