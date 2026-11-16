Técnico da Inter, Cristian Chivu rejeita com humildade comparações com Jose Mourinho após ganhar prêmio de melhor treinador da Serie A

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O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, foi reconhecido oficialmente como o melhor treinador da Itália ao receber o prestigioso prêmio Panchina d'Oro pela temporada 2025-26. Apesar da honraria, o ex-zagueiro tratou de se distanciar das comparações com o lendário Jose Mourinho.

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Chivu mantém os pés no chão após ganhar o Panchina d'Oro

Chivu se consolidou oficialmente como uma das grandes mentes táticas do futebol europeu ao conquistar o Panchina d'Oro da temporada 2025/26. O técnico da Inter recebeu 16 dos 43 votos e superou Cesc Fabregas, do Como, e o veterano Gian Piero Gasperini, da Atalanta. Apesar de entrar para uma lista ilustre de vencedores que inclui nomes como Antonio Conte, Chivu mostrou muita modéstia quando os repórteres mencionaram grandes nomes da história da Inter que o precederam.

"Penso na oportunidade, no clube que confiou em mim e nos jogadores e no que fiz de bom em todos esses anos. Estou tentando manter um nível alto e um padrão importante para o nosso clube e para o futebol italiano na Europa", disse Chivu, segundo o TUTTOmercatoWEB. O treinador romeno enfatizou a necessidade de estabilidade no ambiente do clube e observou que a Inter encontrou seu ritmo após anos de construção. "Você perde e é uma tragédia, vence e há euforia: é preciso encontrar equilíbrio. Nós, como clube, já o encontramos há algum tempo", acrescentou.

Chivu rejeita comparações com Mourinho

A comparação com Mourinho era inevitável, dada a história de Chivu como jogador sob o comando do técnico português na histórica campanha da tríplice coroa de 2010. Mourinho foi, inclusive, o último treinador estrangeiro a ganhar o Panchina d'Oro à frente da Inter, mas Chivu foi enfático ao dizer que ainda não pode ser colocado no mesmo patamar de seu antigo mentor. O técnico da Inter admitiu que essas comparações o deixam desconfortável, dada a diferença entre os títulos conquistados por cada um neste estágio de sua carreira como treinador.

"Ser comparado a Mourinho é demais para mim, me deixa constrangido. Ele é um grande treinador, e eu estou apenas começando. Espero conquistar uma parte do que ele conquistou. Eu seria um homem feliz e um treinador mais feliz do que sou agora", afirmou Chivu.

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A disputa pelo scudetto

Como a Inter é frequentemente apontada como ampla favorita ao título da Serie A, Chivu foi questionado se a equipe realmente não tem rivais quando joga em seu melhor nível. O treinador disse não gostar desses rótulos e sugeriu que o caminho entre as expectativas e os resultados é cheio de dificuldades. Para ele, a equipe precisa continuar provando seu valor em campo, em vez de se apoiar na reputação de ser a mais forte da competição.

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"Não gosto de certos rótulos. É fácil demais falar de uma Inter superfavorita que tem de vencer. Não, a Inter precisa fazer o que sempre fez nos últimos anos, com os resultados e a consistência que teve na Itália e na Europa. Mas isso precisa ser demonstrado. Das palavras aos atos, o caminho é longo e a linha é tênue. Todos vemos a diferença: você perde um jogo e é uma tragédia; depois vence dois e há euforia. Precisamos encontrar equilíbrio. Nós, como clube, já o encontramos há algum tempo", explicou Chivu.

Foco na sequência de jogos

Questionado sobre quais adversários mais teme na disputa pelo scudetto, Chivu foi categórico ao afirmar que sua equipe só precisa se preocupar com o próprio desempenho. Ele descartou a ideia de temer outros times e preferiu se concentrar na motivação interna necessária para permanecer no topo. A expectativa é que essa mentalidade ajude a Inter a atravessar um período de inverno desgastante, com um calendário apertado até o fim do ano.

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"Não temo ninguém, isso não faz parte da minha mentalidade. Precisamos olhar para nós mesmos e ser competitivos jogo a jogo, sabendo que ninguém nos dá nada de graça. Precisamos tentar ser sempre a nossa melhor versão", observou Chivu. "Espero retomar de onde paramos: com bom ritmo, equilíbrio, agressividade e qualidade. Espero uma equipe que tente sair com a vitória ou concluir uma sequência de muitos jogos deste fim de semana até 22 de dezembro."